La expectativa por el Road Show de Franco Colapinto del próximo 26 de abril ya desbordó cualquier cálculo. Con estimaciones que hablan de hasta medio millón de asistentes, la organización tomó una decisión clave: ampliar el circuito callejero. El trazado original de 2 kilómetros se extendió 900 metros adicionales sobre Avenida del Libertador hacia el este, sumando una nueva recta que parte desde el Monumento a los Españoles. El objetivo es claro: dar más espacio a un público que crece hora a hora.



Ese nuevo sector tendrá una particularidad: no habrá tribunas pagas. La idea es liberar el máximo de espacio posible para que cualquier persona pueda ver pasar el Fórmula 1 de forma gratuita. Quienes sí opten por un ticket de pago accederán a ubicaciones preferenciales, el Fan Zone, activaciones de marca, Garage Tours y la mejor vista de los dos show runs que protagonizará Colapinto a bordo del auto.



El furor ya se reflejó en la venta de entradas. La preventa exclusiva de Mercado Pago se agotó este pasado lunes en menos de una hora. Las cuatro tribunas disponibles, una de 80.000 pesos sobre avenida Sarmiento y tres de 180.000 pesos sobre avenida Libertador, "volaron" antes de que muchos pudieran siquiera intentarlo.



En cuanto al auto, Colapinto conducirá un Lotus E20 del 2012 con motor V8 Renault y los colores oficiales de Alpine, el mismo monoplaza que pilotaron Kimi Räikkönen y Romain Grosjean durante aquella temporada de la Fórmula 1 hace 14 años. Serán dos exhibiciones en el mismo día, en lo que promete ser uno de los acontecimientos deportivos más masivos que haya vivido Buenos Aires en los últimos años.