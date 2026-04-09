En lo que será su última preparación con vistas a la defensa del título mundial, la Selección Argentina confirmó sus últimos dos amistosos antes del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Honduras el 6 de junio en Texas, y luego a Islandia, el 9 de junio en Alabama, los dos partidos previos al debut en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El primer encuentro se disputará en el Kyle Field, un estadio universitario generalmente utilizado para el fútbol americano. Allí, Argentina buscará mantener su invicto histórico frente a los hondureños, a los que ya venció en tres ocasiones: 3-1 en 2003, 1-0 en 2016 y 3-0 en 2022, éste último encuentro también fue utilizado a modo de preparación y vio el debut absoluto de Enzo Fernández con la celeste y blanca.

Apenas tres días después, la albiceleste se medirá con Islandia en el Jordan-Hare Field, que por primera vez en sus 87 años será sede de un partido internacional de fútbol. Será el segundo enfrentamiento oficial entre ambos equipos, tras el recordado 1-1 en el debut del Mundial de Rusia 2018, donde el arquero islandés Hannes Halldórsson le atajó un penal a Lionel Messi.

Estas dos pruebas servirán como el último escenario de preparación para Scaloni, quien presentará la lista definitiva de 26 jugadores que defenderá el título en el próximo Mundial antes del 30 de mayo. El entrenador contó que el cuerpo técnico "está pasado de los 26" y en lo que queda de estos casi dos meses esos nombres "se definirán por rendimiento". Una semana después de estos amistosos, Argentina debutará en la Copa del Mundo el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, enfrentando a Argelia.