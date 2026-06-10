A pesar de ser suplente, Lionel Messi volvió a ser importante en la victoria de la Selección Argentina ante Islandia. La Pulga ingresó a los 69 minutos y 53 segundos más tarde dejó huella en el partido con un pase gol que generó el penal que el mismo convirtió para el transitorio 2-0. Ese gol no solamente amplió la distancia albiceleste, sino que le significó quedarse con el récord del futbolista más longevo en anotar con el seleccionado.

Con 38 años, 11 meses y 18, Messi se quedó con una marca que se mantenía vigente desde 1957, cuando Ángel Labruna anotó un gol a los 38 años, nueve meses y 10 días. Además fue su gol número 117 con Argentina, ampliando la distancia como máximo artillero. A punto de jugar su sexto Mundial, otro récord que quedará en su poder, el rosarino volvió a mostrar su vigencia en los poco más de 20 minutos que estuvo en cancha.

El capitán reemplazó a Giuliano Simeone y, en su primera intervención, le puso una precisa asistencia a Lautaro Martínez, quien fue derribado dentro del área por el arquero Elías Ólafsson. El árbitro no dudó en cobrar la pena máxima, que Messi se encargó de transformar en gol a los 71 minutos con un disparo cruzado. De esta manera, la Pulga también se tomó un mini revancha de aquel penal errado ante Islandia en el Mundial 2018 en una noche redonda para suya y de la Selección Argentina.