La selección argentina llega a la etapa final de su preparación para la Copa del Mundo 2026 con un partido decisivo ante Islandia previsto para esta noche a las 22 horas, horario local de Argentina. Este duelo servirá como la última prueba antes del esperado debut mundialista, que será el martes 16 de junio contra Argelia en Kansas City.

El encuentro no solo es crucial por su significado deportivo, sino que también marcará un hito histórico para el Jordan-Hare Stadium, que abrirá por primera vez sus puertas para un partido de fútbol desde su construcción en 1939. Con una capacidad para 88.043 espectadores, el estadio universitario de Auburn, que habitualmente es escenario del fútbol americano colegial, se prepara para recibir el evento con sus líneas reglamentarias pintadas especialmente para la ocasión.

Hito histórico de este estadio que verá fútbol por primera vez en su vida

Este recinto, hogar de los Tigers de la Universidad de Auburn y reconocido por sus dos campeonatos nacionales en 1957 y 2010, es el 11° estadio más grande del fútbol americano universitario. Además, cuenta con la pantalla más grande en su disciplina a nivel universitario, que en 2025 se amplió con una segunda pantalla en el lado opuesto.

Argentina define su lista final para el Mundial en un amistoso histórico ante Islandia en un estadio récord

El nombre del estadio rinde homenaje a figuras emblemáticas de Auburn: Ralph “Shug” Jordan, entrenador con más victorias en la historia del equipo, y Clifford Leroy Hare, pionero en la disciplina y decano de la Facultad de Química entre 1930 y 1948. En las inmediaciones, se encuentran estatuas de dos leyendas surgidas de la universidad: Frank Thomas, destacado jugador de béisbol con récords en las Grandes Ligas, y Charles Barkley, exestrella de la NBA y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto.

El partido también tiene un alto valor simbólico para Argentina, ya que será el momento para definir la lista definitiva de 26 jugadores que defenderán el título logrado en Qatar 2022. La baja por lesión de Leonardo Balerdi mantiene en suspenso la elección de su reemplazo, mientras que el cuerpo técnico evalúa la recuperación de otros futbolistas para confirmar la nómina final.

El entrenador Lionel Scaloni recordó la incertidumbre que vivieron antes del Mundial anterior: “Es verdad que hay algunos que no jugaron por precaución y porque tenían alguna molestia y a esos no los arriesgamos. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Depende de la evolución de los lesionados. El resto ha jugado y no se les dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para decir si están en condiciones de seguir o no”.

Luego de aquel partido preparatorio en 2022, se produjeron cambios en la lista por lesiones, y ahora la expectativa está puesta en si el amistoso ante Islandia traerá novedades similares. La delegación nacional regresará a su concentración en Kansas City tras el encuentro, donde se esperan definiciones finales para el plantel mundialista.

En medio de este contexto, el nadador argentino Santiago Grassi, oriundo de Santa Fe y egresado de marketing en Auburn, también destaca por su trayectoria deportiva internacional y su vinculación con esta universidad, aportando un lazo especial entre Argentina y el lugar donde se disputará el amistoso.