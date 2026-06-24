En plena concentración de la Selección Argentina en Kansas, Lionel Messi celebra sus 39 años con la ilusión intacta y un deseo claro: salud para seguir disfrutando del fútbol. El capitán y símbolo del equipo festeja su cumpleaños número 39 en medio de la Copa del Mundo 2026, que él considera posiblemente su último Mundial.

Desde 2005, cuando comenzó a soplar velitas en una concentración con la camiseta albiceleste, Messi mantiene esta tradición. Hoy, con su hijo mayor, Thiago, casi tan alto como él y con la familia acompañándolo detrás de cada sueño, Leo sigue persiguiendo la felicidad que le brinda jugar a la pelota.

Messi y sus festejos bien al estilo del capitán

Este miércoles, el Hotel Origin será escenario de la celebración. Sin buscar protagonismo, Messi compartirá el momento con dos personas muy especiales para él dentro del plantel: Antonia Farías, la cocinera que lo apoyó desde Lusail, y Diego Iacovone, encargado de la parrilla y responsable de los asados que disfruta el capitán.

Mientras se desarrolla el Mundial, Messi acumula ya cinco goles en los dos primeros partidos de la Copa del Mundo 2026, reafirmando su vigencia. Sus compañeros prometen una sorpresa para el festejo, aunque mantienen el secreto. Rodrigo De Paul, amigo cercano, comentó: “No se puede decir”.

El jugador, que ha atravesado días difíciles, afronta su cumpleaños con una sonrisa y el cariño de la afición. Tras convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, Messi se muestra satisfecho con los objetivos alcanzados y enfocado en lo que queda por delante: “La verdad que feliz, feliz de haber conseguido la victoria sobre todo que era lo principal, lo más importante, era uno de los objetivos, poder conseguir los seis puntos para terminar primero y bueno, contento”, declaró tras un partido reciente.

Consultado sobre qué desea al soplar las velitas, Messi respondió: “La verdad que no puedo pedir más nada, gracias a Dios, como dije varias veces, me regaló todo a nivel deportivo y lo único que puedo pedir salud para mí, para mi familia, para la gente que estuvo siempre cerca y poder seguir disfrutando también de todos estos momentos, de poder estar en este grupo, que es un grupo que hace muchos años que le viene regalando alegría a la gente y sigue estando a la altura en cada competición, en cada partido que compite como el primero, sea cual sea el rival y sobre todo poder seguir disfrutando de poder estar acá”.

El cumpleaños número 39 de Messi en la Selección se suma a una larga lista de celebraciones en distintas ciudades del mundo, desde Enschede en 2005, pasando por Leipzig, Maracaibo, Pretoria, Porto Alegre, La Serena, Nueva Jersey, Bronnitsy, Río de Janeiro, Buenos Aires y ahora Kansas City.

Messi celebra sus 39 años en el Mundial 2026 con un deseo especial: salud y seguir disfrutando

Mientras el astro sigue sumando récords y metas, como la posibilidad de superar la marca de goles en un Mundial que ostenta Just Fontaine, la expectativa crece. Además, la competencia con figuras como Mbappé y la atención constante de rivales como Cristiano Ronaldo mantienen vivo el interés en cada paso de Messi.

Este nuevo cumpleaños lo encuentra disfrutando de su sexto Mundial, con la camiseta albiceleste y rodeado de un grupo que le brinda alegría y respaldo constante. La ilusión y la pasión por el fútbol siguen siendo el motor que impulsa al mejor jugador de la historia a seguir dejando huella.