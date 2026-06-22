El segundo tiempo recién comenzaba y la Selección argentina se imponía por 1-0 ante Austria en el Mundial 2026 cuando llegó la primera gran preocupación de la tarde. Cristian “Cuti” Romero, una de las piezas fundamentales en la estructura defensiva de Lionel Scaloni, se tiró al suelo con claros gestos de dolor en su rodilla derecha y encendió todas las alarmas en el banco albiceleste.

La jugada se produjo a los 2 minutos del complemento, cuando el defensor del Tottenham anticipó a Marcel Sabitzer en una acción dividida. Tras quedarse con la pelota, recibió un golpe en la misma zona donde había sufrido un esguince de ligamento colateral a finales de la temporada con su club inglés, una lesión de la que había llegado con lo justo a esta cita mundialista. Inmediatamente, el cuerpo médico de la Selección ingresó al campo de juego y Nicolás Otamendi fue llamado para reemplazarlo.

Ya en el banco de suplentes, el cordobés recibió atención médica y se lo vio con hielo en la rodilla derecha, lo que aumentó la preocupación inicial del cuerpo técnico. Si bien en principio se trataría solo de un golpe, el antecedente reciente obliga a seguir su evolución con atención.

Para Scaloni, la situación no es menor: Romero es uno de los pilares del sistema defensivo argentino y una de las piezas más importantes en la última línea. Su estado físico será seguido de cerca en las próximas horas, en un tramo clave del Mundial donde la Selección no puede darse el lujo de perder a uno de sus referentes en defensa.