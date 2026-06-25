Luego de casi siete años en Núñez, Paulo Díaz puso fin a su ciclo en River tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato. A sus 31 años, y después de un largo periplo en el Millonario, el defensor se desvinculó y seguirá su carrera en el Atlanta United, equipo de la Major League Soccer dirigido por el argentino Gerardo Martino.

Luego de ser relegado por Marcelo Gallardo a fines de 2025 y ser uno de los grandes apuntados por su bajo rendimiento y gran salario, su salida se concretó ante la imposibilidad de venderlo y que otro club se hiciera cargo de su sueldo. De esta manera, Díaz cobrará su sueldo hasta el 30 de junio y renuncia voluntariamente al dinero que le correspondía hasta fin de año. Atlanta United, que ya tenía un acuerdo con el chileno, también se ahorra abonar un monto por su pase.

Luego de su llegada en 2019, Díaz disputó un total de 222 partidos, un número que lo ubica entre los cinco futbolistas extranjeros con más presencias en la historia del club. En ese largo periplo marcó trece goles y brindó tres asistencias. Su rendimiento fue destacado en los primeros años, siendo considerado uno de los mejores en su posición, aunque en las últimas temporadas cometió errores que calaron en la consideración de los hinchas para ya durante su último año quedar relegado en la consideración tanto de Marcelo Gallardo como de Coudet.

Luego de casi 7 años en River, el chileno terminó rescindiendo su contrato.

Los apartados que buscarán una salida

Esta es la primera baja del grupo de diez futbolistas que actualmente se entrenan en Ezeiza, separados del plantel principal que realiza la pretemporada en Alicante, España. Entre ellos se encuentran Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina e Ian Subiabre. A este grupo se sumarán próximamente Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, otros dos que no serán considerados, una vez que finalice su participación en el Mundial 2026 con Colombia y Paraguay respectivamente.