La dirigencia de River Plate ya trabaja en la fuerte renovación del plantel para el segundo semestre. El presidente de la entidad Stéfano Di Carlo ya advirió que se irán cerca de 15 futbolistas. Dos de ellos serían Kendry Páez y Matías Viña, quienes disputan el Mundial 2026 con las selecciones de Ecuador y Uruguay, respectivamente.

La idea de la dirigencia es rescindir los vínculos con el habilidoso mediocampista ecuatoriano (se cortaría su préstamo desde el Chelsea de la Premier League) y del lateral uruguayo (deberá volver al Flamengo).

Kendry Páez fue uno de los bombazos de River en el último mercado de pases. Sin embargo, no logró explotar ni afianzarse en el Millonario. En total, jugó 14 partidos: convirtió apenas un gol (contra Aldosivi) y dio una asistencia.

Por su parte, el uruguayo Viña peleó por el puesto mano a mano con el neuquino Marcos Acuña: fue mayormente suplente, jugó 14 encuentros y fue amonestado en 9 oportunidades. En uno de esos duelos, ante Carabobo como visitante por la Sudamericana, ocupoó el puestode arquero tras la expulsión de Santiago Beltrán.

El uruguayo Matías Viñas no estaría en los planes de Coudet

Mientras tanto, la dirigencia sigue trabajando en refuerzos para el plantel. Tras cerrar a Nicolás Otamendi (se sumará tras el Mundial 2026) y Mauro Arambarri, los directivos aceleran por diferentes jugadores (Ángel Correa, Giovanni Simeone, Thiago Almada y otros). Uno de ellos, Nelson Deossa.

Coudet quiere al mediocampista colombiano de Real Betis. Según trascendió, el club pide cerca de 9 millones de euros por el 100 por ciento de su pase. Mientras, la institución de Núñez intentará negociar por el 50 por ciento de la ficha.

La dirigencia de River prepara una fuerte renovación del plantel. Más allá de sumar refuerzos, se irían cerca de 15 jugadores. Dos de ellos, Kendry Páez y Matías Viña, quienes dejarían el Millonario tras apenas seis meses.