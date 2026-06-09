Con el Mundial 2026 ya golpeando la puerta, la FIFA confirmó las ternas arbitrales para los partidos iniciales y el árbitro argentino Facundo Tello dirigirá el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, estreno de uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundio, el próximo viernes 12 de junio a las 16. Además del árbitro bahiense, el neuquino Darío Herrera y Yael Falcón Pérez serán los otros dos representantes del arbitraje nacional.

El debut del Grupo B contará con Tello como juez principal, acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. Este partido se jugará en el Toronto Stadium, uno de los escenarios principales del certamen.

Por otra parte, habrá otro sudamericano involucrado en el partido inaugural de mañana: el árbitro brasileño Wilton Sampaio arbitrará el duelo entre México y Sudáfrica, que se disputará mañana a las 16 en el Estadio Azteca, representando el inicio oficial de la Copa del Mundo. Será la segunda cita mundialista para el colegiado de 44 años.

El arbitraje sudamericano en esta Copa del Mundo estará mayormente representado por Argentina y Brasil. Además de Tello, Herrera, Falcón Pérez y Sampaio, habrá otros dos brasileños impartiendo justicia: Raphael Claus y Ramon Abatti. La delegación de referís del continente la completan Cristian Garay (Chile), Kevin Ortega (Perú), Juan Gabriel Benítez (Paraguay), Gustavo Tejera (Uruguay), Andrés Rojas (Colombia) y Jesús Valenzuela (Venezuela).