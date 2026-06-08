En la recta final antes del martes, Lionel Scaloni analiza el once de la Selección Argentina para jugar ante Islandia. El encuentro, último de preparación previo al debut en el Mundial 2026, se llevará a cabo en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. El equipo ya está en esa ciudad y el Gringo baraja una alineación parecida a la que jugó ante Honduras, pero esta vez habría minutos para Lionel Messi.

Si bien el DT argentino podría realizar modificaciones, estas tienen que ver con darle minutos a todos los jugadores antes del estreno ante Argelia. Hay jugadores tocados desde lo físico que serán preservados y no participarán, como es el caso de Julián Álvarez (recuperado del esguince de tobillo), Leandro Paredes (aún no está al 100% de la distensión en el isquiotibial), Emiliano Martínez (fractura del dedo anular de su mano) y Gonzalo Montiel (volvió a entrenar normal luego de su desgarro). Por su parte, Nico Paz, Nicolás González e incluso Nahuel Molina podrían ver unos pocos minutos desde el banco al igual que Messi.

Messi verá minutos desde el banco ante Islandia. (Foto: AP)

El capitán argentino fue preservado en el triunfo de Argentina por 2-0 ante Honduras, donde la albiceleste se llevó la victoria gracias a los tantos de Lautaro Martínez, de penal, y Giuliano Simeone. Preservado debido a la sobrecarga que sufrió hace unas semanas con Inter Miami, la idea del CT es que la Pulga gane un poco de ritmo de juego ante los nórdicos para llegar a punto al debut con Argelia.

Yendo a los posibles once que jugarán en Alabama, Scaloni le dará minutos a Gerónimo Rulli en el arco en lugar de Juan Musso, mientras que en el lateral derecho la duda es si Agustín Giay sigue o si entra Nicolás Capaldo. Los otros tres seguirán siendo los mismos. En el medio, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister vuelven a la titularidad, mientras que Exequiel Palacios se mantiene en la formación, así como Thiago Almada y Lautaro Martínez, que continuarán como dupla de ataque.

Así formaría Argentina

De esta manera, el último duelo preparatorio de la albiceleste previo al Mundial sería con Gerónimo Rulli; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Lautaro Martínez.