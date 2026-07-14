El cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 ya genera expectativas y polémicas. Diego Maradona Jr., hijo del histórico Diego Armando Maradona, aseguró que este partido "no será normal" y que la rivalidad trasciende lo futbolístico por la historia que la acompaña.

En declaraciones a Marca, Maradona Junior expresó: “Mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más. Podemos decir muchas cosas, pero no sería normal ni será normal”. Así, vinculó el encuentro con la memoria de Malvinas y la emblemática victoria argentina en México 1986, cuando su padre anotó la famosa “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

“Para todos los argentinos y maradonianos será una cita distinta, donde se vienen a la mente todo lo de Malvinas y todos nuestros hermanos que murieron allí, y luego lo que pasó con papá en el 86”, agregó, enfatizando el peso histórico y emocional que rodea el duelo.

La rivalidad que trasciende el fútbol

Sobre aquel partido en el estadio Azteca, recordó con fuerza: “Mi viejo ganó un choque histórico y desde entonces nada es normal contra Inglaterra”. Esta postura contrasta con la de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, quien buscó minimizar la carga emocional y explicó: “Es un partido de fútbol. Punto. No hay nada más”.

Sin embargo, Maradona Junior insistió en que el encuentro del miércoles en Atlanta tendrá una intensidad especial. “Nunca va a ser un partido normal, y este en concreto va a ser duro para nuestra Selección”, afirmó, aunque reconoció el nivel del rival: “Es verdad que Inglaterra está bien, pero, ojo, hay que enfrentar y ganarles a los campeones del mundo. Va a ser duro… para los dos”.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán en una Copa del Mundo por primera vez desde 2002, sumando a la lista de choques históricos en 1966, 1986, 1998 y Corea-Japón. En esta ocasión, el vencedor avanzará a la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, en un duelo que une fútbol, historia y una rivalidad que sigue vigente en generaciones.

Diego Maradona en el final de la jugada del gol del siglo

El partido se jugará el miércoles 16 de julio a las 16:00 en el Atlanta Stadium. Mientras tanto, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” emitió un comunicado en el que pidió separar la pasión futbolística del reclamo legítimo de soberanía nacional, recordando la importancia de mantener el respeto hacia la memoria histórica.

En medio de la previa, el escenario se prepara para un encuentro que, más allá del deporte, representa un choque cargado de simbolismos y emociones para Argentina y sus seguidores.