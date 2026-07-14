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EL ENCARGADO DE IMPARTIR JUSTICIA

Ismail Elfath, el árbitro estadounidense para Argentina ante Inglaterra

El juez de 44 años, nacido en Casablanca, que ya dirigió en tres compromisos de esta Copa del Mundo, fue designado para el encuentro de semifinales entre la Albiceleste y los europeos.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 13 de julio de 2026 a las 21:51
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Ismail Elfath será el árbitro de Argentina ante Inglaterra

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como el árbitro para el cruce de la Selección Argentina ante Inglaterra, de este miércoles desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026. El juez ya dirigió tres partidos en esta Copa del Mundo y viene de protagonizar algunas polémicas.

Los colegiados designados para el trascendental encuentro.

Corey Parker y Kyle Atkins lo asistirán como jueces de línea, también de los Estados UnidosSerá tu tercer partido en esta Copa del Mundo: ya arbitró el empate entre Países Bajos y Japón, la victoria de España sobre Uruguay y la eliminación de Brasil contra la Noruega de Haaland.

Los antecedentes de Ismail Elfath con la Selección Argentina, el estadounidense fue el cuarto árbitro en la final de Qatar 2022.  Dirigió en dos oportunidades a Inter Miami en la MLS: en ambos encuentros amonestó a Rodrigo De Paul.

Fuertes críticas por su designación

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