En General Alvear, Mendoza, la categoría 2014 del Andes Fútbol Club se convirtió en protagonista de una verdadera obra maestra futbolística que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Con la melodía de 'Por una cabeza' de fondo, el escenario fue un potrero donde la pelota parecía bailar entre tierra, barro y un poco de césped. Allí, un grupo de chicos de entre 11 y 12 años desplegó una secuencia de 15 toques consecutivos que sorprendió por su precisión y coordinación.

La jugada mostró destreza, control, desborde y una definición impecable, todo en una cancha complicada para dominar el balón. La ejecución fue tan destacada que algunos la compararon con la famosa Scaloneta o con equipos históricos del fútbol argentino.

La categoría 2014 de Andes de Mendoza deslumbra con un golazo viral a puro toque

El trabajo en equipo y la disciplina factores claves para este equipo

Desde el club destacaron la importancia del trabajo en equipo y la disciplina en la práctica: "Cuando el profe te dice que si no la tocan todos no vale el gol", explicaron tras compartir el video del tanto.

Más allá de la viralización y los likes, lo que permanece es la sonrisa y la alegría de estos jóvenes jugadores que disfrutan del fútbol a puro toque y pasión. Sin dudas, un ejemplo del semillero mendocino que promete dar mucho que hablar en el futuro.