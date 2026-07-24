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Para volver a creer

La magia sigue viva: el gol de unos chicos en un potrero mendocino que hicieron recordar a lo mejor de la Scaloneta

Lo hicieron chicos de apenas 11 años en General Alvear. Fueron 15 pases seguidos, una definición brillante y un video que ya emociona a miles de fanáticos del fútbol argentino.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Viernes, 24 de julio de 2026 a las 10:08
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La categoría 2014 de Andes de Mendoza deslumbra con un golazo viral a puro toque

En General Alvear, Mendoza, la categoría 2014 del Andes Fútbol Club se convirtió en protagonista de una verdadera obra maestra futbolística que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Con la melodía de 'Por una cabeza' de fondo, el escenario fue un potrero donde la pelota parecía bailar entre tierra, barro y un poco de césped. Allí, un grupo de chicos de entre 11 y 12 años desplegó una secuencia de 15 toques consecutivos que sorprendió por su precisión y coordinación.

La jugada mostró destreza, control, desborde y una definición impecable, todo en una cancha complicada para dominar el balón. La ejecución fue tan destacada que algunos la compararon con la famosa Scaloneta o con equipos históricos del fútbol argentino.

La categoría 2014 de Andes de Mendoza deslumbra con un golazo viral a puro toque

El trabajo en equipo y la disciplina factores claves para este equipo

Desde el club destacaron la importancia del trabajo en equipo y la disciplina en la práctica: "Cuando el profe te dice que si no la tocan todos no vale el gol", explicaron tras compartir el video del tanto.

Más allá de la viralización y los likes, lo que permanece es la sonrisa y la alegría de estos jóvenes jugadores que disfrutan del fútbol a puro toque y pasión. Sin dudas, un ejemplo del semillero mendocino que promete dar mucho que hablar en el futuro.

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