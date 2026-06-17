Este 22 de junio, se lleva a cabo en el Espacio Cultural Tacheles, ubicado en Alsina 1475, la cuarta edición de la peña 22 de Junio, un evento dedicado a mantener vivo el recuerdo de Diego Armando Maradona, el astro del fútbol mundial.

La iniciativa, organizada por referentes de la Federación de Organizaciones Deportivas de Argentina (FODA) junto con integrantes de la revista Meta-Sentidos en Juego, busca preservar la memoria de Maradona a través de la memorabilia, así como destacar su legado desde una mirada cultural, social, política y deportiva.

40 años de la epopeya maradoniana

La fecha elegida para esta reunión no es casual. Se conmemoran 40 años del histórico triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra en el Mundial de 1986, donde Maradona marcó dos goles inolvidables: la famosa "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo", una gambeta que dejó atrás a varios rivales y que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del país.

La peña 22 de Junio celebra el legado de Diego Maradona con un homenaje en Buenos Aires

Este acontecimiento deportivo trascendió el ámbito futbolístico y se convirtió en un símbolo de identidad nacional, equiparable para muchos al impacto de la Guerra de Malvinas. En este sentido, la peña 22 de Junio se propone mantener viva esa conexión entre Maradona y el sentimiento popular.

Mariano Militello, referente de FODA, explicó: "La peña nace a partir del fallecimiento de Diego, ya que desde FODA y Meta veníamos militando que el 22 de junio sea declarado el Día del Futbolista y que, además, sea feriado nacional. Una locura que nos permitimos desde los clubes barriales y desde el amor hacia Maradona".

La primera edición de esta peña se realizó en 2022 en el Club Malvinas Argentinas, Parque Chacabuco, y desde entonces se ha consolidado como un encuentro para los "maradonianos de pura cepa".

El público podrá disfrutar de diversas actividades como la creación de un altar en honor a Maradona, tatuajes en vivo, estampados de remeras, un rincón con sus frases célebres, música de hinchadas a cargo de La Percu Argentina, feria de stickers, freestyle de juegos, proyección de videos y un banderazo con memorabilia relacionada al ídolo.

Además participarán Proyecto Pelusa, que homenajea a Diego a través de fotografías, el colectivo Justicia x Dios, que recuerda el fallido juicio por la muerte del futbolista, y el micro Pelusa por el mundo. El cantante de tangos Hernán Cucuza Castiello también formará parte del encuentro.

Uno de los momentos más emotivos será la proyección del video con el gol de Maradona a Inglaterra, que seguramente desatará gritos, abrazos y lágrimas entre los asistentes.

Militello destacó además la importancia simbólica de los goles de Maradona para los excombatientes de Malvinas: "Estamos convencidos de que con su gol, o mejor dicho, con sus dos goles, Diego les devolvió la dignidad a los combatientes, quienes en ese momento, ya en democracia, no eran tratados como héroes ni mucho menos. La sociedad no hablaba de ellos. Si tenían que buscar trabajo, tenían que mentir porque no los tomaban. Con su gol, Maradona les abrió una puerta a los excombatientes también. Los validó ante la sociedad, que no es poco".

Otro punto destacado será la entrega de los premios 22 de Junio. Además, a las 17:30 se presentará el libro "Relatos con aura maradoniana", de Mario Gianotti, con una mesa de notables que incluye a Fernando Signorini, Guillermo Blanco, Darío Villarruel y Víctor Hugo Morales, quienes compartirán anécdotas junto a Maradona.

La peña 22 de Junio representa así una jornada para celebrar y revivir aquel día en el que Diego Maradona, con su talento y pasión, puso de rodillas a las tropas inglesas y dejó una huella imborrable en la historia argentina y del fútbol mundial.