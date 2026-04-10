52 deportistas y entrenadores formarán la delegación de Neuquén que dirá presente desde la próxima semana de la 4ta edición de los Juegos Integrados Patagónicos, y la 7ma de los Juegos Para Epade; competencias que firman parte del calendario Patagónico Unificados.

Serán cinco los deportes que abrirán el calendario 2026, más cuatro deportes adaptados: atletismo, natación, boccia y básquet 3x3 sobre silla de ruedas y, el beach vóley, deporte convencional que se suma al calendario de los JIP.

Rawson recibirá el Básquet 3x3 en sillas de rueda y Boccia, ambas en categorías mixtas. Por su parte el Atletismo y Natación se desarrollarán en Comodoro Rivadavia. En las cuatro disciplinas adaptadas, el tope de edad es de 25 años. Completa el Beach vóley, disciplina de los Juegos integrados, que se desarrollará en Rada Tilly, categoría Sub 17.

“Es importante que se den continuidad a los juegos Unificados, cambiando el formato pero respetando la competencia. Expectante para que los chicos puedan participar y disfrutar de unos juegos que respetan todo su color” dijo Ignacio Russo, Subsecretario de Deportes de Neuquén, a Grito Sagrado.

Por cuestiones económicas, los juegos EPADE y los Integración Patagónica se unificaron y dividieron en diferentes provincias. En primera etapa se disputan en la zona Sur de la Patagonia y en segunda en su sector norte “Buscamos afrontar la dificultad económica de cada provincia. Se repartieron carga y así poder funcionar de forma orgánica y fluida. Estamos contentos con el resultado”.

“venimos trabajando en opciones para ir mejorando el desarrollo deportivo de Neuquén en resultados. Siempre fuimos competitivos, tenemos que tratar de estar entre los primeros puestos, estamos con retrasos en infraestructura deportiva pero que venimos mejorando. Intentamos mantenernos y lograr mejorarnos”, Dijo el Subsecretario. De Deportes.

Para este año, que es la segunda vez que se disputa con este sistema, Neuquén será anfitrión de tres disciplinas de los Juegos Epade: la natación convencional, que se disputará en instalaciones del Club Petroleros Jerárquicos del 20 al 24 de abril; mientras que el handball tendrá su programa en el Estadio Ruca Che. Y el atletismo en la pista de la Ciudad Deportiva, en ambos casos desde el 17 al 23 de mayo.

Tierra del Fuego recibirá a las disciplinas de levantamiento olímpico, tiro con arco convencional y de personas con discapacidad; tenis de mesa convencional y de personas con discapacidad, bádminton convencional y personas con discapacidad desde el 20 al 24 de abril.

Paralelamente en Santa Cruz será anfitrión de la lucha y el taekwondo, además de escalada, gimnasia artística y tenis, todos deportes correspondientes al programa de los Juegos de la Integración Patagónica.

En mayo será el turno del bloque de la subregión Patagonia Norte. Además de Neuquén, entre el 17 y 23 de mayo La Pampa, albergará al judo, mountain bike y vóleibol. Mientras que Río Negro espera en su ciudad capital, Viedma, al fútbol y al básquetbol.

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