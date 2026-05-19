Miguel Ángel “Quique” Messineo volvió a ocupar un lugar central en el deporte neuquino. Este martes fue reconocido en Casa de Gobierno por haber alcanzado tres récords mundiales de ciclismo certificados por la World Ultra Cycling Association (WUCA), una distinción que vuelve a poner en valor una trayectoria que atraviesa generaciones.

Con 83 años y 70 arriba de una bicicleta, el deportista sigue entrenando, viajando y representando a la provincia en competencias internacionales.

Del podio en Nueva York al reconocimiento en Neuquén

El homenaje llegó después de otra actuación destacada fuera del país. Meses atrás, Messineo se subió nuevamente al podio en el Campeonato Mundial de Gran Fondo disputado en Nueva York, donde terminó segundo en su categoría tras recorrer 140 kilómetros en un circuito exigente y con tramos deteriorados.

“Con 82 años corrí 6 horas, 13 minutos. Que se puede hacer, hay que tener disciplina, salir del estado de confort, moverse”, había contado después de la competencia.

Fue la quinta vez que participó de ese mundial. En todas terminó entre los mejores: ganó tres veces y fue subcampeón en otras dos.

"El 19 de abril fue un día histórico, cuando Quique cumplió los tres récord, un ejemplo de perseverancia, de esfuerzo y de constancia", dijo la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

Siete décadas sobre ruedas

La historia deportiva de Quique comenzó mucho antes de los reconocimientos internacionales. Su vínculo con la bicicleta empezó cuando era apenas un chico y nunca se detuvo.

A lo largo de casi siete décadas compitió en ciclismo, triatlón, duatlón, tetratlón e ironman. También fundó la Asociación Neuquina de Triatlón y acumuló títulos nacionales, sudamericanos y panamericanos.

Entre sus logros aparece un dato histórico: fue el primer campeón argentino de mountain bike, en 1990, en San Martín de los Andes.

"He tenido prótesis de hombro, creo que tengo 15 fracturas de dedos, muñecas, y bueno hay que seguir, ir creciendo", puntualizó el deportista.

Un nombre que llevó a Neuquén por el mundo

Italia, Estados Unidos, México, Uruguay, Chile y Brasil son algunos de los países donde compitió representando a la provincia y al país.

"Cuando la pasión existe, ya no me paró nada", dijo sobre aquella histórica jornada.

Dentro del ambiente deportivo neuquino es considerado uno de los atletas más importantes de la historia local por la cantidad de títulos obtenidos y por la permanencia de su carrera a lo largo del tiempo.

"Va en el indio no en la flecha", dijo en relación con sus bicicletas y lo que se necesita para competir.

Para sus últimas competencias internacionales contó con acompañamiento del gobierno provincial a través del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén y la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana.

"Fui tratando de mejorar, pensando siempre en dejar bien a mi provincia y a mi país, con sacrificio pero con mucho amor al deporte", reconoció.

“Qué más puedo pedir”

Lejos de hablar de retiro, Messineo sigue entrenando y proyectando nuevos desafíos.

“Llevo cinco mundiales corridos, siempre estuve en el podio, tuve dos segundos puestos y tres ganados, qué más puedo pedir en lo deportivo. Y en lo personal es disfrutarlo”, resumió tras competir en Nueva York.

A los 83 años, mientras muchos recuerdan sus épocas deportivas como una etapa terminada, Quique todavía sigue sumando kilómetros.