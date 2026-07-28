Inscripciones abiertas para el Tetratlón Chapelco 2026 en agosto

La organización del Tetratlón Chapelco 2026 comunico que ya están abiertas las inscripciones para una nueva edición de una de las competencias multidisciplinarias más importantes de la Patagonia, que se llevará a cabo el sábado 29 de agosto con epicentro en la ciudad neuquina y cordillerana de San Martín de los Andes.

La prueba recorrerá algunos de los paisajes más representativos del Parque Nacional Lanín, el Cerro Chapelco y el Lago Lácar, en un circuito de aproximadamente 85 kilómetros que combinará cuatro disciplinas.

La competencia comenzará en la base del Cerro Chapelco con una etapa de 15 kilómetros de esquí, continuará con 44 kilómetros de mountain bike por caminos de montaña, seguirá con 10 kilómetros de kayak sobre el Lago Lácar y finalizará con 15 kilómetros de running por senderos y calles de la ciudad lacustre con llegada en el Centro Cívico.

El Tetratlón Chapelco 2026 se llevará a cabo el sábado 29 de agosto

Los participantes podrán competir en tres modalidades y el costo para participar será de en la categoría Individual, 600.000 pesos por corredor, en Parejas, 600.000 pesos por cada integrante de la dupla y en Postas de 300.000 pesos por integrante.

La inscripción y el pago pueden realizarse de manera individual o grupal a través de la plataforma oficial de Chapelco. Durante el trámite deberán completarse los datos personales de cada competidor y, en el caso de equipos o postas, registrar el nombre del grupo.

Como beneficio adicional, todos los participantes, excepto quienes compitan únicamente en las etapas de mountain bike, kayak o running dentro de la modalidad postas, recibirán un Pase Flex de dos días, que podrá retirarse desde quince días antes de la competencia para realizar entrenamientos y reconocimiento del circuito en la montaña. Las acreditaciones se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 de agosto, de 9 a 20.30, en las oficinas de Chapelco ubicadas en Mariano Moreno 859, en San Martín de los Andes.

La organización informó que el reglamento completo, las novedades y toda la información relacionada con la competencia ya se encuentran disponibles en los canales oficiales de la prueba.