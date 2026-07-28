Se disputó el fin de semana en Tigre, y el CENARD, el campeonato nacional de Atletismo U23, competencia que reunió a los mejores del país en la categoría y en las diferentes disciplina, la neuquina Giuliana Baigorria logró la medalla de oro en lanzamiento de Martillo, superando su record.

El sábado y domingo tuvo acción en dos escenarios en Buenos Aires. En principio, todas las modalidades iban a estar nucleadas en Tigre, pero por falta de espacio y tamaño de la jaula, las competencias de disco y martillo pasaron al Centro Nacional de Alto Rendimiento deportivo.

La zapalina Giuliana Baigorria, logró quedarse con el título en Martillo, dejando un registro de 59.07 metros, marca que consiguió en su quinto intento. “Contenta, este título lo venía buscando un montón porque nunca había ganado la U23” sostuvo en charla con Grito Sagrado, agregando además que “no me importó la marca, estaba para mucho más, pero el clima y organización afectaron un poco”.

Según la deportistas, estaba para un registro de 63kg, “Hay veces que se para que estoy por cómo me siento con mi cuerpo y cabeza. Hay veces que estoy para más pero me pasó algo antes de competir y no funciono. Esta vez estaba para más, pero era muy lenta y desorganizada la prueba” dijo la zapalina.

Ahora, la atleta neuquina dirá presente en dos semanas en el Nacional de mayores en Rosario donde defenderá el bicampeonato, mismo escenario también competirá a fines de agosto en el Sudamericano Sub 23 donde defiende la medalla de bronce. “Intento superarme y confiar en el proceso, y no entrenar por entrenar. Entreno para superarme a mí misma, y espero que se vea reflejado en el campeonato”. Sostuvo.

Baigorria está a la espera de la confirmación del seleccionado argentino que estará en los Odesur en octubre, las marcas respaldan a la atleta neuquina, que busca seguir sumando logros internacionales.

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