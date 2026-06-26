En un encuentro sin nada en juego, Estados Unidos cayó con Turquía 3 a 2 en el SoFi Stadium de Los Ángeles cerrando la fase de grupos del Mundial 2026. Los norteamericanos aseguraron anticipadamente el primer puesto y la clasificación a los 16vos de final, mientras que los europeos afrontarán el encuentro sin posibilidades de avanzar de ronda. El encuentro se disputa en simultáneo al de Paraguay y Australia, donde está en juego el segundo lugar de la zona.

Apenas dos minutos tardó el dueño de casa en ponerse en ventaja. Fue al término de un tiro de esquina lanzado desde la izquierda, a perfil favorable de Sebastián Berhalter que pasó todo el área chica y cayó en el segundo palo a los pies del marcador central Auston Trusty que tras un perfecto control definió para el 1 a 0.

Arda Güller salió al rescate de los turcos y sólo 7 minutos más tarde quedó cara a cara contra el arquero Matt Turner a quien burló con una definición simple, a un costado del cuerpo.

A los 31, desde la inspiración de Güller, Turquía encontró el camino al gol atacando por la izquierda y llegó el centro rasante para que Kokcu empuje al gol.

Sebastian Berhalter en el arranque del complemento lo empató de manera transitoria para los anfitriones.

Ya en el tiempo adicionado al reglamentario, sobre el final, Ayhan le puso cifras definitivas al partido que marcó la despedida del ganador y mantiene el sueño del país organizador.

Formaciones

Turquía: Ugurcan Çakir; Zeki Celik, Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Eren Elmali; Sali Ozkan, Orkun Kökçu; Oguz Aydin, Arda Güler, Kenan Yildiz; Baris Yimaz. DT: Vincenzo Montella.

Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Miles Robinson, Auston Trusty, Mark McKenzie; Weston McKennie, Sebastián Berhalter; Timothy Weah, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson; Ricardo Pepi. DT: Mauricio Pochettino.

La previa

Las dos selecciones llegan a este cierre con su destino marcado en el torneo. Los conducidos por el argentino Mauricio Pochettino vienen con un andar ideal tras golear 4-1 a Paraguay y vencer 2-0 a Australia, lo que le permitió asegurar de forma anticipada el primer puesto de la zona, además del boleto a los 16avos de final. Se espera que el DT le de rodaje a los no habituales para preservar piernas para el mata-mata.

Bajo el mando de Pochettino, Estados Unidos está haciendo un Mundial que ilusiona a sus hinchas. (Foto: Getty)

En la otra vereda se encuentran los otomanos, comandados por Vincenzo Montella, quizá una de las grandes decepciones en la Copa del Mundo. Luego de sus caídas ante Australia (2-0) y Paraguay (1-0), se convirtieron en uno de los primeros en quedar matemáticamente eliminados del certamen y jugarán hoy únicamente por el honor.