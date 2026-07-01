Ni los guiones más pesimistas imaginaban un desenlace semejante. Alemania, una de las grandes potencias históricas del fútbol mundial, quedó eliminada del Mundial 2026 a manos de Paraguay y, con esa derrota, también llegó el punto final para una de las carreras más brillantes que dio el fútbol europeo: Manuel Neuer se retiró definitivamente de la Selección alemana.

La caída por penales ante el conjunto guaraní en los 16avos de final no solo representó uno de los grandes batacazos de la Copa del Mundo, sino también la despedida de un arquero que marcó una época y revolucionó una posición que parecía haberlo visto todo.

A sus 40 años, Neuer disputó su último encuentro con la camiseta de la Mannschaft en Foxborough, cerca de Boston. El empate 1-1 llevó la definición a los penales, donde Alemania terminó cayendo 4-3. Paradójicamente, el histórico guardameta llegó a detener un remate en la tanda, pero ni siquiera eso alcanzó para evitar una eliminación que golpeó de lleno al fútbol alemán.

Tras el encuentro, el arquero confirmó lo que muchos ya intuían. Consultado sobre si ese había sido su último partido con la selección, respondió con una sola palabra: "Sí". Una respuesta breve, pero cargada de simbolismo para cerrar una trayectoria que quedará grabada para siempre en la historia del fútbol.

El final estuvo lejos del sueño que imaginaba. Había anunciado su retiro internacional en 2024 después de la Eurocopa, pero fue convencido por el entrenador Julian Nagelsmann para regresar y disputar una última Copa del Mundo. El objetivo era despedirse compitiendo por el título. Sin embargo, el destino le tenía preparada una salida mucho más dolorosa.

Neuer deja la selección con números que reflejan su dimensión histórica. Debutó en 2009, disputó 128 partidos internacionales y participó en cinco Copas del Mundo consecutivas. Pero más allá de las estadísticas, su legado se construyó a partir de una influencia que trascendió generaciones.

Fue el arquero que cambió las reglas del juego. Salió del área cuando nadie se animaba, jugó como un defensor más cuando los equipos todavía no estaban preparados para hacerlo y transformó la figura del guardameta en una pieza fundamental de la construcción ofensiva. Su estilo fue imitado en todo el planeta y redefinió lo que significa ser arquero en el fútbol moderno.

El punto más alto de su carrera llegó en el Mundial de Brasil 2014. Allí fue una de las grandes figuras de una Alemania arrolladora que conquistó su cuarta estrella. Sus intervenciones fueron decisivas durante todo el torneo y su actuación frente a Argelia, jugando prácticamente como un líbero, quedó como una de las exhibiciones más recordadas de la historia de los mundiales.

Aquel equipo alemán tocó el cielo tras la histórica goleada 7-1 sobre Brasil en semifinales y la victoria en la final frente a Argentina en el estadio Maracaná. Neuer fue uno de los símbolos de esa generación dorada que dominó el fútbol mundial.

Después llegaron años más difíciles para la Mannschaft. Las eliminaciones prematuras en Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en el Mundial 2026 reflejaron el declive de una selección acostumbrada a pelear por títulos. Y fue justamente en medio de ese contexto donde cayó el telón para uno de sus máximos referentes.

La derrota ante Paraguay quedará registrada como una de las mayores sorpresas del torneo. Para los guaraníes significó una clasificación histórica; para Alemania, otro golpe inesperado. Y para Manuel Neuer, el instante en que terminó una carrera extraordinaria.

Se fue sin la despedida soñada, pero con algo mucho más importante: el reconocimiento unánime de haber sido uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. El último gran sobreviviente de la Alemania campeona del mundo dijo adiós. Y con su salida, también se cerró una de las páginas más gloriosas del fútbol alemán.