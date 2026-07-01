Una declaración realizada en 2018 por Diego Armando Maradona sobre el Mundial 2026 volvió a viralizarse en plena Copa del Mundo, después de que una de sus predicciones sobre el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá terminó tomando forma en la actualidad.

Ese año, cuando se confirmó que la Copa del Mundo de 2026 sería organizada por tres países de Norteamérica, Maradona dio su opinión en diálogo con Víctor Hugo Morales y cuestionó la elección de las sedes, apuntó contra la falta de tradición futbolera en parte de los países anfitriones y lanzó una frase que, ocho años después, volvió a cobrar fuerza.

“No me gusta. No hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores y todo lo que quieran. Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. Cien minutos teníamos que jugar”, disparó Maradona.

Aquella frase, volvió a circular con fuerza en redes sociales durante el Mundial 2026 por la implementación de las pausas de rehidratación obligatorias.

La FIFA dispuso para esta Copa del Mundo dos pausas de tres minutos por partido: una a mitad del primer tiempo y otra a mitad del segundo, en todos los encuentros y sin depender de las condiciones climáticas.

Aunque oficialmente la medida está justificada por el bienestar de los futbolistas, muchos hinchas, periodistas y protagonistas del fútbol la interpretaron como una modificación que parte el desarrollo del juego y acerca los partidos a una lógica de cuatro tramos, algo similar a lo que Maradona había cuestionado años atrás.