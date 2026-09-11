La vuelta del público visitante al fútbol argentino genera una enorme expectativa, pero también encendió una alerta en Tucumán antes del partido entre Atlético Tucumán y River. A pocas horas del encuentro, el club tucumano denunció la circulación de entradas falsas que son ofrecidas a través de las redes sociales y lanzó una contundente advertencia para evitar que los hinchas sean víctimas de una estafa.

La venta oficial de localidades comenzó este jueves y, ante la aparición de publicaciones y perfiles que ofrecen supuestos tickets para el partido, Atlético Tucumán decidió hacer pública la situación. “Hemos detectado publicaciones y perfiles en redes sociales ofreciendo entradas falsas para el partido de este sábado ante River Plate”, informó la institución.

El club fue contundente con quienes puedan caer en la reventa ilegal y dejó en claro que esos tickets no permitirán superar los controles de acceso al estadio. “Se trata de estafas. Ninguna persona que adquiera estas entradas fraudulentas podrá ingresar al Estadio Monumental José Fierro. El personal de control y seguridad retendrá dichos boletos e impedirá el acceso”, advirtieron.

Desde Atlético Tucumán también detallaron cómo será el mecanismo de ingreso para evitar confusiones. Las populares locales, Chile y Laprida, serán de acceso exclusivo para socios y socias con carnet o credencial digital y cuota al día, por lo que no habrá venta de entradas para esos sectores.

En el caso de las plateas locales y el sector destinado al público visitante, las localidades se adquirirán únicamente de manera física y presencial en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol, ubicada en avenida Sarmiento 365. La venta se desarrollará este jueves de 8 a 18 y el viernes de 8 a 14.

La advertencia llega en la previa de un partido especial por el regreso de los hinchas visitantes y por la expectativa que genera la presencia de miles de simpatizantes de River en Tucumán. Ante ese escenario, las autoridades también prepararon un importante dispositivo de seguridad para evitar incidentes antes, durante y después del encuentro.

El operativo contará con cuatro anillos de seguridad. El primero estará ubicado en los principales accesos a la provincia, con especial atención al ingreso de los hinchas de River que llegarán desde Buenos Aires, mientras que los otros tres estarán desplegados en las inmediaciones del Monumental José Fierro.

En total, 420 efectivos policiales estarán afectados al operativo, además de médicos, bomberos y otros integrantes de los organismos que participarán del dispositivo. También se montará una cápsula de seguridad para acompañar al plantel de River desde su llegada a Tucumán hasta el hotel de concentración.

El traslado contará con patrulleros, personal de la Dirección Operaciones Motorizadas, Fuerzas Especiales CERO e Infantería, dentro de un esquema diseñado especialmente por la Policía de Tucumán.

Además, las autoridades establecieron restricciones en los alrededores del estadio. No estarán permitidas las concentraciones previas al partido y habrá una prohibición de venta de bebidas alcohólicas en la zona de influencia del José Fierro.

Con River y Atlético Tucumán frente a frente y el regreso del público visitante como uno de los grandes atractivos, Tucumán se prepara para una jornada de máxima expectativa. Mientras los organismos de seguridad buscan garantizar que el partido sea una verdadera fiesta, desde el club tucumano hicieron hincapié en una recomendación fundamental para los hinchas: no comprar entradas por redes sociales ni recurrir a la reventa ilegal.