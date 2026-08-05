El fútbol argentino ya conoce el escenario de una de las jornadas más esperadas del año. El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional confirmó este miércoles que la final del Torneo Clausura 2026 se jugará el próximo 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, una decisión que termina de darle forma al tramo decisivo de la competencia y pone en marcha la cuenta regresiva hacia la definición del campeonato.

La determinación fue tomada durante la reunión realizada en el predio de Ezeiza, donde los dirigentes aprobaron oficialmente tanto la fecha como la sede del encuentro que consagrará al nuevo campeón del fútbol argentino. El único detalle pendiente es la confirmación del horario en el que se disputará el partido más importante del semestre.

La elección del estadio platense no es casual. Desde fines de 2025, la Asociación del Fútbol Argentino impulsó un ambicioso proyecto para transformar el recinto en un centro neurálgico del fútbol nacional. Tras el acuerdo alcanzado para su utilización, el estadio pasó a formar parte de un plan integral de remodelación destinado a convertirlo en la denominada "Casa de las Selecciones Nacionales".

En aquel anuncio, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, había anticipado el nuevo protagonismo que tendría el escenario ubicado en La Plata. Además de albergar actividades de los distintos seleccionados argentinos, el proyecto contempla que el estadio sea sede habitual de partidos decisivos de las principales competencias organizadas por el fútbol argentino.

Con esta confirmación, el Estadio Único Diego Armando Maradona se prepara para recibir una final que promete convocar la atención de todo el país. Allí se definirá quién levantará el trofeo del Clausura 2026 y escribirá su nombre en la historia reciente del fútbol argentino.

La Liga Profesional también oficializó el calendario completo de los playoffs. La fase regular se extenderá hasta el 8 de noviembre, mientras que los octavos de final se disputarán el 21 o 22 de noviembre. Los cuartos de final quedaron programados para el 28 o 29 de ese mes, las semifinales para el 5 o 6 de diciembre y, finalmente, la gran definición tendrá lugar el sábado 12 de diciembre en La Plata.

Por ahora, los protagonistas siguen siendo una incógnita. Lo que ya está claro es que la última batalla del Clausura tiene fecha, sede y un escenario de primer nivel listo para recibir una definición que promete emociones fuertes. El camino hacia la corona ya está marcado y el fútbol argentino comienza a mirar de reojo una final que se perfila como uno de los grandes acontecimientos deportivos del año.