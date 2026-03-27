En la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino apostó por un mensaje que va más allá de lo futbolístico. Bajo el concepto de “Aura”, lanzó un video que mezcla mística, cultura y sentido de pertenencia, con el objetivo de encender la ilusión de cara a la Copa del Mundo.

El clip, difundido por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia en sus redes sociales, propone una idea simple pero potente: todos los argentinos comparten algo especial desde el nacimiento. “Nadie te lo dijo, pero cuando nacés en la Argentina, nacés con aura”, introduce una voz en off mientras se muestra la llegada de un bebé al mundo.

A partir de ahí, el video construye un recorrido por distintas figuras emblemáticas del país. Aparecen el papa Francisco, Charly García, Mercedes Sosa, Rodrigo, Juan Manuel Fangio y otras personalidades que marcaron la historia argentina desde distintos ámbitos. Y, claro, no faltan las dos máximas leyendas del fútbol: Diego Maradona y Lionel Messi, representados como la máxima expresión de esa “aura”.

El mensaje no se queda solo en la emoción. También apunta a la unidad. “Pelearnos entre nosotros nos mata el aura”, advierte el relato, en una clara invitación a dejar de lado las diferencias en un momento clave. La idea es reforzar un concepto que ya se volvió marca registrada en el ciclo de la Selección: la fuerza del grupo y el empuje colectivo.

El cierre del video refuerza ese espíritu: “A tres meses de ir por la cuarta, es hora de activar el aura”. Una frase que conecta directamente con el gran objetivo: el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con este lanzamiento, la AFA busca algo más que promocionar a la Selección. Apunta a movilizar emociones, a recuperar esa conexión con la gente y a instalar un clima de unidad en la previa de la gran cita. Porque si algo dejó en claro el mensaje, es que para competir al máximo nivel, no alcanza solo con talento: hace falta algo más. Hace falta “aura”.