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Martes 24 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Llegó el capitán

Messi ya está en el país para sumarse a la Selección Argentina

De cara a los últimos amistosos previo al mundial, el capitán ya está en el predio de AFA para comenzar con los entrenamientos.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 12:12
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El capitán de la selección ya está en el predio para la doble fecha FIFA

Este martes, el capitán de la selección Argentina; Lionel Messi, llegó al país presente de Estados Unidos para afrontar los dos partidos amistosos preparativos para el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá.

A las 6.45 de la mañana, el atacante del Inter Miami arribó al país y se trasladó al predio de AFA en Ezeiza, donde estará presente en la primera práctica a partir de las 17hs, pensando en el cotejo ante Mauritania del viernes en La Bombonera.

El capitán llega luego del triunfo de Las Garzas ante el New York City por 3-2, en el marco de la quinta fecha de la MLS. Además, fecha anterior había convertido su gol 900.

Messi, se suma a Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone Nicolás Tagliafico y Joaquín Panichelli, quienes ya están desde el lunes en el país.

La selección Argentina tendrá doble presentación en el país, las últimas previo al Mundial; el viernes 20.15hs jugará ante Mauritania, mientras que el 31 del mismo mes, se medirá con Zambia.

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