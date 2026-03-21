Newell’s atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente y sobre el final del partido en el Coloso Marcelo Bielsa se impone a Gimnasia de Mendoza 1 a 0 por la fecha 12 del Torneo Apertura, en una tarde noche cargada de tensión y con la permanencia como telón de fondo.

El conjunto rosarino llegaba golpeado desde todos los frentes. La dura goleada 5-0 ante Lanús expuso nuevamente sus falencias y profundizó una crisis que no solo es futbolística, sino también institucional. Tras ese partido, el entrenador Frank Darío Kudelka fue contundente en sus declaraciones y apuntó al rendimiento del equipo, mientras que Roberto Sensini presentó su renuncia como director deportivo, en medio de un clima cada vez más caldeado.

A eso se sumó la reacción de los hinchas, que se movilizaron en el Coloso para manifestar su descontento por el presente del club. Un combo explosivo que refleja el difícil momento de un Newell’s que todavía no ganó en el campeonato y se hunde en el fondo de la tabla anual.

En medio de todo, el equipo tuvo paciencia ante el mal clima que bajaba desde las tribunas y en una aparición reivindicadora, Walter Mazzantti anotó el único tanto del partido a los 40 minutos del complemento, empujando la pelota enviada desde un centro cruzado desde la izquierda que cayó con precisión al segundo palo.

La previa

En ese contexto, el equipo necesita con urgencia una victoria que le permita cortar la racha negativa y empezar a reconstruir confianza. Desde la llegada de Kudelka, la Lepra apenas sumó un punto de nueve posibles, números que marcan la magnitud del problema.

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que también pelea por la permanencia y ve este partido como una oportunidad para sumar en una cancha siempre exigente. Será, en definitiva, un cruce directo entre dos equipos necesitados, donde cada punto puede ser determinante en la lucha por seguir en Primera.

Probable formaciones:

Newell’s: Barlasina, Armando Méndez, Oscar Salomón, Nicolás Goitea, Martín Luciano; Lucas Regiardo, Rodrigo Herrera, Facundo Guch, Walter Mazzantti, Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes o Ismael Cortez, Diego Mondino, Lautaro Carrera, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.