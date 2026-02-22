Banfield le dio otro cachetazo a Newells Old Boys de Rosario, lo derrotó por 3 a 0 en el sur del conurbano bonaerense en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional que tuvo por escenario el estadio Florencio Sola.

La caída de La Lepra derivó en la salida de la dupla técnica Orsi-Gómez, que todavía no habían ganado en el en el torneo. En seis fecha, consiguieron 2 empates y 4 derrotas. Post partido se informó que los entrenadores no seguirán en el club.

El Taladro y la Lepra necesitaban un triunfo para salir del fondo y durante el primer tiempo reinó la paridad. En el complemento, los dirigidos por Pedro Troglio fueron una tromba y marcaron los tres goles del partido. Tiziano Perrotta, de cabeza en dos oportunidades, y Mauro Méndez, le dieron la victoria.

Gabriel Arias y las malas definiciones le privaron a Banfield una diferencia más abultada en el marcador, con un visitante que tocó fondo. El equipo de la dupla Orsi-Gómez apenas sumó dos puntos de 18 en disputa y a una semana del clásico ante Rosario Central, el futuro de los directores técnicos es una incógnita.

Pero el equipo de Troglio llegó al 3 a 0, a los 27 minutos. El tercer tanto se dio de la mano del joven Perrotta, tras un desborde de López García. El delantero de 19 años se adjudicó su doblete, tras un gran cabezazo.

La Lepra no podía encontrar el rumbo y con la abultada diferencia, el Taladro reguló los tiempos para terminar llevándose una gran victoria, fundamental para la lucha por la permanencia. Newell's aún no ganó en el torneo, lleva 2 empates y 4 derrotas. El resultado hizo que la dupla Orsi-Gómez muy cuestionada, se alejaran de la institución, con una floja performance.