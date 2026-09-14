En horas clave dentro del club, los dirigentes de Racing confirmaron la continuidad de Juan Pablo Vojvoda como entrenador. En un encuentro que sucedió esta tarde luego del entrenamiento vespertino de la Academia, los dirigentes decidieron sostener al DT luego de la caída de anoche ante Huracán en el Tomás Ducó, que dejó oficialmente a los de Avellaneda como el peor ubicado de los 30 equipos en el Torneo Clausura.

La reunión con Vojvoda fue entre los dirigentes, con Diego Milito a la cabeza, y parte de la Secretaría Técnica del conjunto de Avellaneda. La conclusión post encuentro fue que el ex DT de Fortaleza, entre otros, está con fuerzas para revertir una situación que tiene a Racing en el último lugar del Torneo Clausura, donde solamente ganó un partido y acumula ocho encuentros sin sumar de a tres. Más allá de la necesidad de recuperarse en el campeonato para arañar un lugar el playoffs, el objetivo principal al que apuntan en Avellaneda es el duelo de Copa Argentina ante Boca el próximo 27 de septiembre, que podría, de suceder una eliminación, sentenciar el futuro del rosarino.

Qué dijo Vojvoda

Luego de la derrota ante Huracán de anoche, la conferencia de prensa del DT dejó ver su enojo por la situación de un Racing que ocupa el último lugar de su zona "Si todos dicen andate, andate, que no servís... Yo no siento que no sirva. Siento que no gano partidos y no duele, y siento un dolor enorme, por mí y por mis jugadores", expresó con vehemencia Vojvoda, que dejó en claro su voluntad de seguir en el cargo. "No veo un equipo entregado, no veo un equipo sin ideas. El plantel está comprometido con el entrenador".