En el estadio Tomás Adolfo Ducó del porteño barrio de Parque Patricios, Huracán derrotó a Racing 2 a 1 por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y puede marcar el futuro inmediato de Juan Pablo Vojvoda al frente de la “Academia”.

Tempranera amonestación para Marcos Rojo en la zaga del conjunto de Avellaneda. A los 4 minutos, el ex Boca y Estudiantes ya juega condicinado por la decisión del juez Pablo Dóvalo luego que el futbolista cortara un intento de contra por parte del local.

La Academia intentó tomar la posesión de la pelota en los primeros instantes del juego, pero fue el Globo quien más peligroso se mostró durante el cuarto de hora inicial. Jordy Caicedo complica y exige a todo el fondo rival.

Adrián Maravilla Martínez respondió con un intento al arco, el primero, que fue bien controlado por el arquero Hernán Galíndez. Todo mérito del 9 que controló de pecho y sacó el remate.

Aburrido primer tiempo que provocó silbidos por parte del público local en la noche de domingo y bien tarde por el Palacio.

A los 8 minutos llegó el gol del dueño de casa. Facundo Waller apareció en el área rival para aprovechar un buscapié de Lucas Blondel desde la derecha.

Se le complicaba la noche a La Academia que reaccionó rápidamente. Primero zafó de una contra que se insinuó peligrosa a favor del rival y 6 minutos más tarde a la desventaja parcial, lo empató Ulises Ortegoza.

A los 23 apareció Caicedo para empujar al gol un buen centro desde la izquierda. El ecuatoriano le devolvió la ventaja al local.

Síntesis

Huracán 2: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Máximo Palazzo, Fabio Pereyra, César Ibáñez; Facundo Waller, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Facundo Kalinger, Juan Bisanz, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Racing 1: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Matías Zaracho; Lautaro Díaz, Adrián Martínez, Gastón Lodico. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Goles: ST 9' Waller (H), 15' Ortegoza (R), 23' Caicedo (H).

Cambios: PT 44' Cristian Barinaga por Cannavo (R), 17’ Bruno Barticciotto por Bisanz (H), 24’ Duvan Vergara por Zaracho (R), 28’ Thaiel Peralta por Kalinger (H), 38’ Matko Miljevic por Lodico (R), Adrián Fernández por Ortegoza (R), Elías Torres por Díaz (R), 40’ Hugo Nervo por Barticcioto (H) y Leonardo Gil por Waller (H).

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Hora de Inicio: 21.30

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

La previa

El cotejo se emitirá en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

El equipo de Vojvoda llega inmerso en una crisis profunda: apenas sumó cinco puntos en lo que va del Torneo Clausura, marcha último en la Zona B y ocupa el vigésimo cuarto lugar en la tabla anual. La racha de siete partidos sin triunfos en el torneo local encendió todas las alarmas y alimenta las versiones sobre un posible cambio en la conducción técnica si no aparece una rápida reacción.

La preocupación en el club no se limita al presente: de sostenerse esta seguidilla negativa, Racing podría empezar a mirar de reojo la tabla de promedios y complicarse en la pelea por la permanencia, un escenario impensado al inicio de la temporada. Además, el pobre rendimiento lo aleja de la clasificación a las copas internacionales, a las que solo podría acceder conquistando el Torneo Clausura o la Copa Argentina.

Huracán tampoco atraviesa un campeonato cómodo, aunque llega mejor perfilado que su rival. El equipo de Diego Martínez suma 10 puntos y se ubica en la undécima posición de la Zona B, pero un triunfo en Parque Patricios lo pondría de lleno en la pelea por la clasificación a los playoffs.

El Globo intentará hacerse fuerte en casa para aprovechar el mal momento de Racing y empezar a consolidar una identidad de juego más sólida. El apoyo de su gente en el Ducó aparece como un factor clave para empujar a un plantel que alternó buenas actuaciones con desconcentraciones que le costaron puntos importantes.