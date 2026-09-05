Aldosivi necesitaba una señal y la encontró en una tarde que puede marcar un antes y un después en su lucha por mantenerse en la Liga Profesional. En el debut de Javier Sanguinetti como entrenador, el Tiburón derrotó 3-1 a Banfield en el estadio José María Minella, consiguió su primer triunfo del año por el campeonato y volvió a creer en una remontada que hasta hace poco parecía cada vez más difícil.

El conjunto marplatense salió a jugar el partido sabiendo que no había margen para seguir dejando puntos en el camino. Del otro lado tenía a un rival directo en la pelea por la permanencia y aprovechó la oportunidad para dar un golpe que vale mucho más que tres puntos.

La llegada de Sanguinetti comenzó de la mejor manera. El nuevo entrenador apostó por un equipo con fuerte presencia en la mitad de la cancha y una propuesta más ofensiva, con un 4-2-3-1 que le permitió a Aldosivi manejar buena parte del desarrollo y generar las situaciones necesarias para quedarse con una victoria contundente.

El gran protagonista de la tarde fue el ex San Lorenzo Andrés Vombergar. El delantero apareció en los momentos decisivos y convirtió dos de los tres goles del Tiburón, transformándose en una de las figuras de una jornada que quedará marcada por el esperado desahogo de los hinchas locales.

El otro tanto llegó a través de Malanca, en contra, para completar el 3-1 y desatar el festejo en el José María Minella. Banfield, en cambio, volvió a mostrar una imagen preocupante y se fue de Mar del Plata con una derrota que lo deja cada vez más comprometido en la pelea por la permanencia.

Para Aldosivi, la victoria tiene un valor especial. No solo significó el estreno ganador de Sanguinetti, sino también el primer triunfo del año en la Liga Profesional. Además, el Tiburón consiguió salir del último lugar de la Tabla Anual y recortó distancia con su principal rival en la tabla de los promedios.

El camino todavía es largo y la situación continúa siendo delicada, pero Aldosivi consiguió algo que necesitaba con urgencia: volver a ganar. Con Sanguinetti al mando, el Tiburón dio el primer paso de una remontada que ahora empieza a parecer un poco menos imposible.