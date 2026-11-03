Alexis Mac Allister volvió a poner su futuro en el centro de la escena. Desde Inglaterra, donde atraviesa una nueva temporada con la camiseta del Liverpool, el mediocampista de la Selección argentina habló sobre la posibilidad de regresar al fútbol nacional y dejó abiertas varias puertas que rápidamente despertaron la atención de los hinchas.

En una entrevista con Los Edul, el volante reconoció que su paso por Boca le dejó una sensación pendiente y no descartó volver a vestir la camiseta azul y oro. “Me quedé con ganas de jugar más tiempo, nunca se sabe qué puede pasar más adelante”, expresó.

Su etapa en el Xeneize fue breve: apenas seis meses, durante los cuales disputó 20 partidos, convirtió dos goles, repartió cuatro asistencias y conquistó la Superliga 2020. Una experiencia corta, pero que dejó una marca en el futbolista, que ahora reconoció que le gustaría tener otra oportunidad en el club de La Ribera.

Argentinos, otra puerta abierta

Boca no fue el único equipo argentino al que Mac Allister mencionó al hablar de su futuro. El mediocampista también manifestó su deseo de regresar algún día a Argentinos Juniors, la institución que lo formó y que tiene un lugar especial en la historia de su familia.

“Me gustaría volver como una forma de agradecimiento. Es un club que me dio todo a mí y a mi familia”, aseguró.

El vínculo con el Bicho va mucho más allá de su propia carrera: su padre, Carlos, y sus hermanos Kevin y Francis también tienen una historia ligada a la institución de La Paternal. Por eso, un eventual regreso tendría un significado especial para el campeón del mundo.

El sueño de jugar en el club de su familia

Pero hubo una tercera posibilidad que llamó especialmente la atención. Mac Allister también se refirió a Deportivo Mac Allister, la institución pampeana fundada por su padre y su tío, y dejó en claro que tiene un objetivo compartido con sus seres queridos: llevar al club a Primera.

“El sueño que tenemos nosotros es llevarlo a Primera en algún momento, ojalá disfrutarlo con mis hermanos y primos dentro de la cancha”, contó entre risas.

Su presente en Liverpool y un futuro por definir

Mientras tanto, el presente de Alexis está en Inglaterra. El volante tiene contrato con Liverpool por un año y medio más y continúa siendo una pieza importante del equipo. En la actual temporada disputó los 14 partidos del conjunto inglés, convirtió cuatro goles y entregó una asistencia, con un doblete frente al Villarreal por la Champions League como una de sus actuaciones destacadas.

Su continuidad también aparece como un tema a seguir. Según la información disponible, en la temporada anterior se había deslizado la intención de no renovar su vínculo, aunque el escenario podría modificarse tras los cambios en la estructura deportiva del club, con la llegada de Andoni Iraola como entrenador y Julian Ward como director deportivo.

Por ahora, no hay una decisión tomada ni una fecha para un posible regreso. Mac Allister reconoció que extraña Argentina y que, llegado el momento, también deberá evaluar cuestiones familiares. Lo que sí quedó claro es que Boca, Argentinos Juniors y Deportivo Mac Allister forman parte de los destinos que le gustaría tener en el horizonte de su carrera.