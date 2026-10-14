En el primer turno de la jornada, Liverpool no tuvo piedad y goleó por 6-3 al LASK Linz de Austria por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. Sin la presencia de Alexis Mac Allister, que fue preservado pensando en los futuros partidos, los Reds asaltaron el Raiffeisen Arena y consiguieron su segundo triunfo en dos partidos jugados para subirse a la cima de la tabla general de la competencia.

LASK Linz 3-6 Liverpool, los goles

En un encuentro que no tuvo equivalencias, un equipo de Liverpool que no tuvo a todos sus titulares plasmó toda su jerarquía ante un equipo austríaco muy inferior. La historia se abrió a través de Ronald Araújo, que cabeceó perfectamente el córner de Konstantinos Tsimikas para el 1-0.

Ese primer tanto abrió la canilla para los siguientes, que llegaron en un demoledor primer tiempo. Bradley Barcola, la gran figura del encuentro, puso el 2-0 para marcar por primera vez con la camiseta de los Reds. El jugador de la selección francesa recibió de Lewis Koumas y, de primera la puso contra el segundo palo. Más tarde, el galo puso su doblete con una gran definición luego de ser asistido por Florian Wirtz.

Ya en la segunda mitad, continuó la faena. Primero Jeremie Frimpong de cabeza puso el cuarto y, a pesar del descuento de Robert Ljubicic para el conjunto local, Barcola le dio un cierre de gracia a su partido marcando un hat-trick, el primero de un jugador francés en la historia de Liverpool. Llegaría más tarde el sexto del juvenil Koumas para un 6-1 parcial que era demoledor. Luego el LASK Linz maquilló un poco el resultado con dos tantos de Florian Flecker, pero la goleada quedó consumada.

De esta forma, Liverpool continúa su andar perfecto en la Champions, con dos triunfos sobre dos presentaciones y se repuso de la difícil caída del último fin de semana ante Manchester City. Esta vez sin Mac Allister en campo, el conjunto inglés hizo lo que debía y se mantiene en la cima de la tabla general.