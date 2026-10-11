En el partido más atractivo de la fecha, Manchester City goleó por 3-0 al Liverpool en Anfield por la sexta fecha de la Premier League. Los Citizens, con Enzo Fernández de titular, fueron contundentes en la segunda parte y se llevaron el triunfo con tantos de Erling Haaland, Jéremy Doku y Rayan Cherki ante unos Reds que tuvieron de arranque a Alexis Mac Allister y perdieron el invicto en la liga inglesa, que comandan los mancunianos con 18 puntos sobre 18 posibles.

El encuentro tuvo una previa marcada por las repercusiones de la posible sanción contra Manchester City después de ser declarado culpable de 114 de los 115 cargos de los que fue acusado, entre los que se incluyen fraude, ocultamiento de información y falta de cooperación en las investigaciones sobre las finanzas del club. A pesar del enérgico repudio de la gente de Liverpool, los Citizens terminaron imponiéndose en el primer duelo entre ambos sin Jürgen Klopp ni Pep Guardiola desde el año 2015.

Alexis y Enzo y un abrazo afectuoso antes del partido. (Foto: X @HQpcrt)

Liverpool 0-3 Man City, los goles

La historia se definió luego de un suceso importante que fue la expulsión de Ryan Gravenberch. Cuando el duelo todavía estaba 0-0, el neerlandés (ya amonestado), cortó un avance de Doku desde atrás y el árbitro Chris Kavanagh le sacó la segunda amarilla al hombre de Liverpool, dejando al local con diez hombres.

Apenas tres minutos después, se empezó a construir lo que sería una goleada. Un remate de Doku salió rebotado en un rival y le quedó a un Haaland letal, que en su primer remate en todo el partido la calzó perfecto para establecer el 1-0 y volver a la cima de los goleadores de la Premier League en soledad, con 6 tantos.

Y para colmo de males, Liverpool no reaccionó y volvió a comerse otro golpe tres minutos más tarde. Volvió a recibir Doku por la izquierda, fue recortando hacia el centro y terminó sacando un disparo perfecto al ángulo del segundo palo, haciendo inútil el esfuerzo del arquero Alisson.

A poco más de diez minutos del cierre, llegó la daga con una jugada muy del estilo del City. Una pared a un toque entre Cherki y Josko Gvardiol terminó con un taco del croata que dejó al francés mano a mano con Alisson. El francés aplicó toda su calidad: enganche para hacer pasar de largo al defensor y remate ante la salida del arquero para el 3-0 que certificó la goleada.

Victoria fundamental de los Citizens, en un reducto complicado y hostil ante un competidor potencial. De esta manera, los de Enzo Maresca mantienen el paso firme en una Premier League de la que son líderes con puntaje perfecto, con 18 puntos producto de seis victorias en sus seis duelos. Ahora, el desafío vendrá durante la semana con el choque por Champions League ante Paris Saint-Germain.