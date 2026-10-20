En un partido importante para sus aspiraciones, Liverpool le ganó 4-3 a Villarreal por la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. Los Reds perdían por dos tantos en Anfield, pero lograron recuperarse con el aporte de Alexis Mac Allister, que marcó dos goles para que su equipo remonte el resultado ante los españoles. Es la tercera conquista en el torneo para el volante argentino, que volvió a ser de la partida en un conjunto inglés que está en la cima de la tabla junto a Paris-Saint Germain.

El doblete de Mac Allister

A diez minutos del descanso, un primer tiempo complicado para Liverpool empezó a pintar mejor gracias al tanto de Mac Allister. Como hizo con Argentina ante Suiza en el Mundial, el mediocampista pampeano conectó un córner por la zona del primer palo de cabeza para cambiarle el palo al arquero y establecer el 1-2.

Luego de la igualdad por parte de Ronald Araújo, justo antes del descanso, Mac Allister volvió a tener una aparición clave en el partido. El ex Argentinos Juniors y Boca la empezó encontrando a Rio Ngumoha por la derecha, el extremo desbordó tiró el centro atrás y el argentino apareció como un delantero para empujarla y marcar el 3-2 desatando el delirio en Anfield.

Liverpool, del 0-2 al 4-3

El conjunto inglés, que arrancó la Champions ganando sus primeros dos partidos, fue sorprendido por un Villarreal que comenzó con todo en Anfield. A los cuatro minutos de juego, Georges Mikautadze puso en ventaja al Submarino Amarillo y trajo la sorpresa, que aumentó aún más cuando a los 29 llegó segundo por intermedio de Sergi Cardona.

Sin embargo, Liverpool se despertó después de esos dos cachetazos y terminó poniéndose en partido. Primero apareció Mac Allister con su tanto de cabeza, pero justo antes del descanso, y otra vez por la vía de la pelota quieta, los Reds alcanzaron el 2-2. Un tiro libre de Ngumoha picó en el centro del área y pasó hacia el segundo palo donde Araújo apareció para mandarla de cabeza a la red y devolverle cierta tranquilidad a los hinchas locales.

En unos minutos furiosos del complemento, Liverpool aseguraría la remontada con un par de goles. Primero, llegó el segundo tanto de Mac Allister en el partido, y tres minutos después el que apareció fue Florian Wirtz para establecer el 4-2 con un gran remate cruzado de zurda. De esta manera, los Reds están sumando su tercer éxito en tres partidos en esta Champions.