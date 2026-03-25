Club América se une a la Queens League México: un hito deportivo

El Club América se convierte en el primer club profesional de fútbol en sumarse al ecosistema de la Queens League México, la liga de fútbol 7 que combina deporte y entretenimiento. El equipo hizo su debut oficial el 14 de marzo ante Las Aliens en el Domo de Queens League, marcando un hito tanto para la institución como para la competición.



Miguel Layún, presidente de la Queens League México, destacó que la llegada del América representa un punto de inflexión para la liga. Para el directivo, que una institución de semejante trayectoria se sume a la plataforma confirma su solidez como espacio para el desarrollo del fútbol femenino y la transformación del deporte en general.

Desde el lado americanista, la movida responde a una estrategia clara de expansión y renovación. Claudia Carrión, directora corporativa de América Femenil, subrayó que la participación en formatos innovadores como este permite al club conectar con audiencias jóvenes y afianzar su presencia en la industria del entretenimiento deportivo.



La incorporación del club más ganador de México —16 títulos de Liga MX y dos campeonatos de Liga MX Femenil— le otorga a la Queens League un peso simbólico y deportivo considerable. La competición, que se puede seguir a través de Disney+, Twitch, YouTube y TikTok, consolida así su apuesta por un modelo que fusiona el fútbol con el mundo digital.