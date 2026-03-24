El magnate del deporte Steve Cohen presentó una oferta superior a los 600 millones de dólares para comprar el 24% de Alpine y se posiciona como favorito para ingresar a la escudería de Fórmula 1 en la que corre el argentino Franco Colapinto. El empresario estadounidense busca adquirir la participación que actualmente pertenece al fondo Otro Capital.

La estructura con base en Enstone atraviesa un momento clave tanto en lo deportivo como en lo empresarial. La posible llegada de un nuevo socio se da mientras el equipo tiene como pilotos a Colapinto y Pierre Gasly, en un contexto donde la categoría incrementó notablemente el valor de sus escuderías en los últimos años.

El fondo inversor había ingresado a fines de 2023 con un desembolso de 218 millones de dólares. En aquel momento la escudería estaba valuada en unos 900 millones, cifra que hoy se multiplicó con las nuevas ofertas, lo que representaría una ganancia millonaria en poco tiempo para los actuales accionistas minoritarios.

Sin embargo, la relación entre la automotriz francesa y el grupo inversor no avanzó como esperaban. Renault decidió activar una cláusula para forzar la venta anticipada de las acciones, pese a que el acuerdo original contemplaba la salida recién a partir de septiembre de 2026, lo que aceleró el proceso de negociación.

En la carrera por quedarse con ese porcentaje también aparecen otros actores importantes del automovilismo. Un grupo vinculado a Christian Horner junto a MSP Capital Partners y una oferta de Mercedes-Benz AG cercana a los 552 millones forman parte de la puja, aunque la propuesta del empresario estadounidense sería la más alta hasta el momento.

El crecimiento económico de la Fórmula 1 explica los números que se manejan actualmente. Las propuestas elevaron la valoración de Alpine a cerca de 2.500 millones de dólares, reflejando el impacto global de la categoría, que sumó nuevos mercados, patrocinadores y audiencias en los últimos años.

Más allá del aspecto financiero, la escudería atraviesa cambios importantes en su estructura. La llegada de Steve Nielsen como director general y la gestión de Flavio Briatore marcaron un cambio de rumbo, junto con la decisión de utilizar motores Mercedes en lugar de desarrollar unidades propias.

Por ahora, la operación todavía debe superar instancias regulatorias y aprobaciones internas. Renault busca mantener el control mayoritario y sumar un socio estratégico que impulse el proyecto deportivo y comercial, mientras en el paddock crece la expectativa por el posible desembarco de uno de los empresarios más poderosos del deporte estadounidense.