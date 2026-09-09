Entre viernes el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, la ciudad ubicada en el Corazón de Vaca Muerta, será escenario de la séptima fecha del Rally Neuquino prueba que que contará con la organización de APPRyN Sur y el municipio del norte neuquino.

La actividad comenzará el viernes 11 con la verificación administrativa, de 10 a 12 en Intendente Tanús y Calle 3. La verificación técnica se realizará de 10 a 14, mientras que el reconocimiento de caminos tendrá lugar entre las 10.15 y las 18. A esa hora se realizará la apertura del parque de presentación; a las 18.30, la reunión de pilotos en el sector de la rampa, y a las 20 tendrá lugar la largada simbólica, uno de los momentos centrales de la previa y una oportunidad para que vecinos y visitantes puedan acercarse a conocer a los protagonistas de la competencia.

El sábado 12 se disputará la primera etapa, con seis pruebas especiales. La jornada comenzará a las 9.23 con el tramo Batería 6 – Repositorio, continuará a las 9.46 con Tranquera C. Campana – Batería 12 y a las 10.39 con Parque Industrial – B. C. Quemado. Luego de la asistencia, estos tres sectores tendrán una segunda pasada desde las 1302.

La competencia continuará el domingo 13 de septiembre con la segunda etapa. Desde las 9.23 horas se correrá nuevamente el tramo Tranquera C. Campana – Batería 12; a las 10.16 será el turno de Barrio La Meseta – Ruta 17, y a las 10.39 se disputará Parque Industrial – San Benito, completando así las nueve pruebas especiales previstas para el fin de semana.

Desde la organización se solicita al público respetar las indicaciones de seguridad, mantenerse únicamente en los sectores habilitados y seguir las instrucciones del personal durante el desarrollo de cada tramo.