Manu X Ginóbili: Estreno de la serie documental en Star Channel

Esta semana, la plataforma Star Channel estrenará en exclusiva la inédita serie documental "Manu X Ginóbili". Producida por Rodolfo Lamboglia, que tene como antecedentes un documental sobre el polsta "Adolfo Cambiaso, en el nombre del polo".

En cuanto a la la serie del bahiense, conformada por 5 episodios de 30 minutos cada uno, repasa la trayectoria de uno de los referentes de la Generación Dorada del básquetbol argentino, Emanuel 'Manu' Ginóbili, desde sus inicios en la Liga Nacional de Básquet hasta su triunfal paso por la NBA.

La primera revelación de este proyecto se dio en una entrevista a Lamboglia en 2022, donde había comentado lo siguiente, "estamos produciendo actualmente el documental de "Manu" Ginóbili, realmente una persona increíble, súper simple, perfil bajo, súper profesional, respetado por el mundo entero, el más grande jugador de básquet de Latinoamérica de todos los tiempos, y un gran ejemplo y orgullo para nuestro país. Una vida de superación, de mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio".

Anteriormente, Lamboglia trabajó con Ginóbili para la docuserie "En primera persona" de la extinta Star Plus, donde también se repasó brevemente la trayectoria y los logros del deportista narrados por él mismo. No obstante, en el caso de este proyecto, este aparentemente permaneció en un "limbo" por casi 4 años tras el cierre de la plataforma, y ahora verá la luz a través de la televisión por cable.

Realizada por Bourke Films, "Manu X Ginóbili" se estrenará en el feed Sur de Star Channel el viernes 11 de septiembre, con la emisión de todos sus episodios en formato de maratón a partir de las 22:00 hrs. Además, contará con una repetición el domingo 13 a las 15:45 hrs, y una nueva pasada el domingo 20 a las 13:45 hrs. Se espera que más adelante llegue al catálogo de Disney+. Queda por recordar que la programación se encuentra sujeta a cambios de último minuto.