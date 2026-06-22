La expectativa por el segundo encuentro argentino en el Mundial 2026 es máxima, y en este caso los antecedentes acompañan. En la previa del cotejo, la estadística marca que la Selección Argentina nunca perdió con Austria en los dos duelos entre ambos. El partido por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo será apenas el tercer cruce entre ambos seleccionados, el primero en una competencia oficial y con el mismo se dará una curiosa estadística.

El escueto historial favorece a Argentina, que nunca perdió ante el conjunto europeo e inauguró el expediente el 21 de mayo de 1980 en el Praterstadion de Viena con una goleada por 5-1. La Selección, conducida por César Luis Menotti, venía de ser campeona del mundo y pasó por arriba a los locales con una actuación descollante de un joven Diego Maradona. El símbolo albiceleste marcó tres goles aquel día, mientras que Santiago Santamaría y Leopoldo Luque habían puesto los dos primeros tantos y Kurt Jara descontó para los europeos.

Diez años más tarde volvieron a verse las caras, nuevamente en Austria, en la previa del Mundial de Italia 1990. Aquella vez igualaron 1-1 en el duelo preparatorio para esa Copa del Mundo. Manfred Zsak marcó para Das Team, en tanto que Jorge Burruchaga fue el autor del tanto para el conjunto argentino, dirigido por Carlos Bilardo, que también venía de consagrarse en México 1986. Desde entonces no volvieron a enfrentarse hasta este Mundial y este cotejo marcará la extraña peculiaridad de que Argentina es vigente campeón del mundo cada vez que choca con los austríacos.

En cuanto a su destino en el Grupo J, con una victoria el equipo de Lionel Scaloni asegurará su lugar en la siguiente ronda como ganador de su zona, y extenderá una superioridad en el historial que ya lleva más de cuatro décadas, pero no se reedita desde hace 36 años.