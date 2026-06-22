La previa del nuevo compromiso de la Selección Argentina en la Copa del Mundo se vive con enorme expectativa y cada gesto alrededor del plantel genera repercusión. Mientras el equipo ultimaba detalles para enfrentar a Austria, un mensaje de Antonela Roccuzzo dedicado a Lionel Messi volvió a captar la atención de los hinchas.

En las últimas horas, el capitán argentino publicó en sus redes sociales varias imágenes del entrenamiento realizado antes del viaje hacia Dallas. Allí se pudo ver al plantel concentrado y enfocado en el importante encuentro que disputará este lunes por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial.

Sin embargo, más allá de las fotos deportivas, lo que rápidamente se volvió viral fue el comentario de Antonela Roccuzzo. La rosarina escribió un simple pero contundente “Te amo”, una frase breve que volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con el futbolista en cada momento importante de su carrera.

El hermoso mensaje de Antonela a Messi

El detalle no pasó inadvertido para los seguidores de Lionel Messi, quienes inmediatamente relacionaron el mensaje con lo ocurrido tras el triunfo argentino frente a Argelia. En aquella ocasión, la empresaria también había dejado una dedicatoria muy similar en otra publicación del campeón del mundo.

A partir de esa coincidencia, muchos fanáticos comenzaron a considerar el comentario como una especie de amuleto de buena suerte para la Scaloneta. En redes sociales aparecieron cientos de mensajes celebrando la “cábala” de Antonela Roccuzzo, convencidos de que ese apoyo familiar puede traerle fortuna al seleccionado nacional.

Mientras tanto, los seres queridos de los futbolistas acompañan de cerca cada paso del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El plantel siente el respaldo constante de familiares y amigos, algo que quedó reflejado en distintas imágenes compartidas durante la competencia.

El hermoso mensaje de Antonela a Messi

Este lunes, desde las 14 horas de Argentina, la Albiceleste se medirá ante Austria en el Dallas Stadium con el objetivo de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. El conjunto europeo llega motivado después de haber vencido a Jordania en su debut mundialista.

Además del entusiasmo popular, la Selección Argentina mantiene estadísticas muy positivas. El equipo acumula siete partidos invicto en Mundiales y lleva ocho encuentros sin recibir goles durante los primeros tiempos. Con Lionel Messi como gran referente y el apoyo permanente de Antonela Roccuzzo, la ilusión de los hinchas sigue creciendo.