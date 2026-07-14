Muerte del árbitro Rob Dieperink conmociona al fútbol europeo

El arbitraje europeo quedó conmocionado este lunes tras conocerse la muerte de Rob Dieperink, de 38 años. La Federación de Fútbol de Países Bajos comunicó la noticia sobre el juez que había sido elegido para el Mundial 2026 y luego quedó fuera de la competencia en medio de un proceso judicial.

Las causas del fallecimiento todavía no fueron informadas oficialmente y el caso se mantiene bajo reserva. Según trascendió, las fuerzas de seguridad abrieron una investigación después de hallar su cuerpo en la vía pública, sobre la misma calle en la que tenía fijada su residencia.

La federación neerlandesa expresó su dolor mediante un comunicado. “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink. El arbitraje pierde a un juez muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo a un excelente y comprometido compañero”, deslizaron.

Su nombre había integrado inicialmente la lista de FIFA para impartir justicia en la Copa del Mundo, aunque fue retirado de la nómina después de haber sido demorado en Londres durante abril, a raíz de una grave acusación que posteriormente quedó sin sustento judicial.

El episodio se produjo en la previa de un partido de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina. En ese contexto, el colegiado fue señalado por un presunto comportamiento indebido con un menor, situación que derivó en una investigación de las autoridades británicas. La Justicia de Gran Bretaña finalmente desestimó la denuncia al determinar que no existían elementos que respaldaran la acusación. Tras la resolución, el juez habló públicamente sobre el impacto que había tenido el caso en su vida y cuestionó las consecuencias deportivas.

“Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente”, había expresado al periódico De Telegraaf. Pese al cierre de la causa, la FIFA mantuvo la decisión de excluirlo de la cita mundialista.

Dieperink había debutado en la Eredivisie en 2017 y trabajó como VAR durante la Eurocopa 2024. Su lugar en el Mundial quedó en manos del francés Willy Delajod, quien integró el equipo arbitral del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final.