La mesa de los domingos en la casa de Mirtha Legrand tiene su propio ritual mundialista. Mientras la Selección Argentina avanza en el Mundial 2026, la conductora mantiene una costumbre íntima para acompañar al equipo: reunir a su círculo cercano después de los partidos y celebrar con el clásico té que ya forma parte de su vida social.

La cábala se conoció después de la última victoria argentina, cuando varios de sus invitados compartieron imágenes del encuentro en redes sociales. Lejos del clima de tribuna o de festejo multitudinario, Chiqui eligió vivir la alegría por el triunfo desde un espacio más personal, rodeada de amigos, charla y una mesa preparada con todos los detalles.

El encuentro tuvo lugar en su casa y siguió la tradición que Mirtha Legrand sostiene cada domingo. Sin embargo, esta vez el Mundial atravesó por completo la reunión. La decoración, los colores y hasta el postre principal estuvieron pensados como un guiño directo a la Selección Argentina, en una tarde marcada por el entusiasmo futbolero.

El detalle que más llamó la atención fue una torta con forma de pelota, decorada en celeste y blanco. La creación se convirtió en el centro de la mesa y funcionó como homenaje al equipo nacional después de una nueva alegría mundialista. Entre las tazas, las exquisiteces y la elegancia habitual de sus reuniones, ese postre terminó robándose buena parte de las miradas.

Las imágenes fueron compartidas por Dany Mañas y Teté Coustarot en Instagram, donde se pudo ver parte del clima íntimo que se vivió en la casa de la diva. La escena mostró una celebración cuidada, fiel al estilo de la conductora, pero con un espíritu diferente por el contexto mundialista y la expectativa que genera cada partido argentino.

Entre los invitados estuvieron Dany Mañas, María Teresa Villarroel, Alejandro Veroutis, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina. Todos acompañaron a Mirtha Legrand en una tarde de festejo, conversación y buena gastronomía, con la Selección Argentina como tema inevitable después del triunfo.

Así, la conductora dejó ver una de sus formas más personales de bancar al equipo durante el Mundial. Su cábala no pasa por una prenda ni por una promesa, sino por repetir una escena bien propia: abrir las puertas de su casa, compartir el té de los domingos y celebrar cada paso argentino con su círculo más cercano.