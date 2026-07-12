En la previa del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, una frase de Emiliano "Dibu" Martínez reflejó el espíritu con el que la selección salió a disputar uno de los encuentros más importantes del torneo. Mientras los jugadores abandonaban el túnel rumbo al campo de juego, el arquero lanzó una arenga que rápidamente captó la atención de las cámaras y los micrófonos:

"¡Vamos muchachos, con el corazón!"

Las palabras del Dibu buscaron transmitir confianza, compromiso y entrega antes de un duelo decisivo para la Albiceleste.

El mensaje llegó instantes antes del emotivo Himno Nacional, otro de los momentos más destacados de la previa, con Lionel Messi y Lionel Scaloni visiblemente emocionados ante un estadio repleto de hinchas argentinos.

Argentina busca un lugar en las semifinales del Mundial 2026 y, en caso de superar a Suiza, enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles a las 16 (hora argentina) en Atlanta.