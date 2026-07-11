Presidida por Mauricio Macri, la Fundación FIFA donará US$1.000.000 a Venezuela tras los devastadores terremotos

El ex presidente de la Nación y actual titular de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, anunció que la entidad deportiva destinará un millón de dólares de su fondo humanitario para asistir a las comunidades afectadas por los trágicos terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

"La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia. Vamos a destinar 1 millón de dólares de nuestro fondo humanitario para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos y colaborar con las organizaciones que ya están trabajando en el terreno para brindar ayuda de emergencia", manifestó Macri a través de su cuenta en la red social X.

El exmandatario y dos veces jefe de Gobierno porteño destacó el rol social del deporte ante la catástrofe y añadió: "Sé que el fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, especialmente cuando más se necesita. Esa fuerza debe ponerse al servicio de quienes hoy atraviesan esta tragedia". Asimismo, el expresidente de Boca Juniors envió su "cariño" a las familias damnificadas en nombre propio y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El anuncio de la ayuda económica por parte de la Fundación FIFA coincide con un alarmante incremento en el saldo de víctimas. Este sábado 11 de julio, los equipos de rescate hallaron otros 215 cuerpos entre los escombros, elevando la cifra oficial de fallecidos a 4.333 personas a raíz del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

Heridos, sin techo y en campamentos transitorios

De acuerdo con el balance del gobierno venezolano, el número de heridos se mantiene en 16.740, de los cuales más del 90 por ciento ya recibió el alta médica tras ser atendidos en diversos centros de salud. Por otra parte, se registran 17.907 personas que perdieron formalmente sus viviendas y unas 18.437 que permanecen alojadas en 94 campamentos transitorios.

Para hacer frente a la emergencia humanitaria y logística, en las regiones afectadas se encuentran desplegados 31.837 efectivos militares y de las fuerzas de seguridad, junto a un registro de 30.197 voluntarios.

En tanto, el Servicio Sismológico local reportó que desde el día de la catástrofe ya se contabilizaron 1.203 réplicas, incluyendo un movimiento de baja intensidad registrado este mismo sábado.