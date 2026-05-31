La selección africana de Argelia dio a conocer la lista de los 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo 2026, donde integra el grupo J con Argentina, Austria y Jordania.
Con Riyad Mahrez como la principal figura, Vladimir Petkovic anunció una lista de 27 jugadores con un arquero extra que tendrá que recortar en las próximas horas. Además del delantero ex Manchester City, también dice presente Luca Zidane, arquero del Granada e hijo de Zinedine.
Argelia será el primera rival de Argentina en la copa del mundo, el próximo 16 de junio en Kansas. Posteriormente se verá las caras con Argelia el 23 de junio a las 12 am, y cerrará el Grupo J contra Australia el 27/06.
Lista completa:
Arqueros: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (FC Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (MC Alger)
Defensores: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Paris FC), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aissa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaid (Sint-Truidense), Achref Abada (USM Alger), Mohamed Amine Tougai (Espérance de Tunis)
Mediocampistas: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (R Charleroi SC), Ramiz Zerrouki (FC Twente)
Delanteros: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburgo), Nadhir Benbouali (FC Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al-Ahli).