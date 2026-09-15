Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya comenzaron a escribir sus primeras historias de gloria y Argentina se transformó rápidamente en uno de los grandes protagonistas del certamen. Con actuaciones destacadas en natación, esgrima, gimnasia artística, mountain bike y esports, la delegación albiceleste suma 32 medallas y se mantiene en el segundo lugar del medallero general, únicamente por detrás de la potencia regional que representa Brasil.

El equipo argentino tuvo un inicio arrollador y encontró en la natación una de sus principales fuentes de alegrías. Allí emergieron dos nombres propios que ya se ganaron un lugar entre las grandes figuras del evento: Cecilia Dieleke y Macarena Ceballos. La joven nadadora de apenas 16 años acumula cuatro medallas, tres de ellas doradas, y comparte el primer puesto entre los atletas más exitosos de la competencia. Ceballos, por su parte, también conquistó tres medallas de oro y se consolidó como una de las grandes referencias de la delegación nacional.

La primera jornada tuvo como uno de los momentos más emotivos la consagración de Pascual Di Tella en sable individual. El esgrimista argentino no solo le entregó al país la primera medalla de oro de estos Juegos, sino que además logró una revancha personal al derrotar en la final al venezolano Eliecer Romero, el mismo rival que lo había vencido en Cochabamba 2018. El triunfo tuvo un sabor especial y abrió el camino para una cosecha que no dejó de crecer.

La segunda jornada mantuvo la tendencia positiva para los locales. Dieleke volvió a subir a lo más alto del podio en los 100 metros espalda, mientras que Ceballos repitió festejo en los 200 metros pecho. También brilló la posta femenina 4x100 combinada, que aportó otro oro para la delegación nacional. A ellas se sumaron los títulos obtenidos en gimnasia artística, mountain bike, esports y la esgrima, disciplina en la que Isabel Di Tella y Augusto Servello también celebraron con medallas doradas.

Gracias a estos resultados, Argentina logró mantenerse en la pelea por los primeros puestos y reafirmó su condición de anfitrión competitivo en Santa Fe 2026. Sin embargo, la lucha por la cima no será sencilla, ya que Brasil volvió a demostrar su enorme poderío deportivo y se escapó en la clasificación general.

Tras las dos primeras jornadas, el medallero tiene a Brasil en lo más alto con 52 preseas, producto de 21 medallas de oro, 19 de plata y 12 de bronce. Argentina aparece en el segundo lugar con 32 medallas (12 de oro, 5 de plata y 15 de bronce), mientras que Colombia completa el podio con 28 (10 de oro, 9 de plata y 9 de bronce).

Más atrás se ubican Venezuela con 11 medallas, Chile con 14, Perú con 8, Ecuador con 5, Uruguay con una medalla dorada, Paraguay con cinco preseas y Panamá con una de bronce.

Aunque el liderazgo todavía pertenece a Brasil, el comienzo argentino ilusiona. Con atletas jóvenes que ya son protagonistas y figuras consolidadas que siguen marcando el camino, la delegación nacional demuestra que está dispuesta a pelear cada podio y a mantener vivo el sueño de seguir haciendo sonar el himno en Santa Fe 2026.