El judoca neuquino Enzo Suárez consiguió dos medallas de bronce en los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 que tienen por sede a Asunción la capital de Paraguay. El chico de 14 años obtuvo la presea en la categoría sub 15 hasta 58 kilos, tanto en singles como en equipos.

A pesar de comenzar con derrota en el torneo, se pudo reponer y venció por Ippon (el máximo puntaje) a Chaves de Perú y Pavas Marín de Ecuador.

El año del neuquino fue muy bueno, a raíz de grandes resultados obtenidos. Se coronó campeón nacional invicto en el Apertura, que se realizó en Santiago del Estero. Luego, participó de un campo de entrenamiento con la selección nacional en Córdoba. Además, fue subcampeón de los Juegos Evita y fue nuevamente campeón nacional en el Clausura, que se disputó en San Juan. Tras este destacado rendimiento, fue elegido por el programa DAR, que dirige la ex judoca y campeona olímpica Paula Pareto.

Enzo Suárez es alumno de la Asociación Neuquina de Luchas Instituto Cárdenas, dojo emplazado en el oeste de la capital neuquino.