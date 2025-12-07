¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 07 de Diciembre, Neuquén, Argentina
SE REALIZARON EN PARAGUAY

El judoca neuquino Enzo Suárez hizo podios en los Juegos Sudamericanos Escolares

El deportista de 14 años fue tercero en single y por equipos en la competencia que se está desarrollando en Asunción.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 21:27
El judoca neuquino Enzo Suárez consiguió la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025

El judoca neuquino Enzo Suárez consiguió dos medallas de bronce en los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 que tienen por sede a Asunción la capital de Paraguay. El chico de 14 años obtuvo la presea en la categoría sub 15 hasta 58 kilos, tanto en singles como en equipos.

A pesar de comenzar con derrota en el torneo, se pudo reponer y venció por Ippon (el máximo puntaje) a Chaves de Perú y Pavas Marín de Ecuador. 

El año del neuquino fue muy bueno, a raíz de grandes resultados obtenidos. Se coronó campeón nacional invicto en el Apertura, que se realizó en Santiago del Estero. Luego, participó de un campo de entrenamiento con la selección nacional en Córdoba. Además, fue subcampeón de los Juegos Evita y fue nuevamente campeón nacional en el Clausura, que se disputó en San Juan. Tras este destacado rendimiento, fue elegido por el programa DAR, que dirige la ex judoca y campeona olímpica Paula Pareto.

 Enzo Suárez es alumno de la Asociación Neuquina de Luchas Instituto Cárdenas, dojo emplazado en el oeste de la capital neuquino.

 

 

Tags
