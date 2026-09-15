La Selección Argentina ya tiene definidos sus próximos desafíos y comienza a preparar una nueva etapa. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los tres amistosos que disputará el equipo nacional durante las próximas fechas FIFA, con Bolivia, Burkina Faso y Benín como los rivales elegidos para una serie que tendrá dos presentaciones en el Estadio Monumental.

Cuándo y dónde serán los primeros amistosos de la era post Messi de la Selección

El primer compromiso será ante Bolivia, el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, la Albiceleste viajará nuevamente a Buenos Aires para cerrar la ventana internacional con dos encuentros consecutivos en el Monumental: el 3 de octubre frente a Burkina Faso y el 6, de ese mismo mes, ante Benín.

Más allá de los nombres de los rivales, la agenda del seleccionado aparece atravesada por varias incógnitas. Una de las principales pasa por Lionel Scaloni, cuyo contrato llega a su fin y todavía no tiene confirmada su continuidad al frente del equipo. El entrenador deberá confeccionar la próxima convocatoria mientras la dirigencia trabaja para definir el futuro del ciclo que llevó a la Argentina a conquistar sus títulos más importantes de los últimos años.

La otra gran pregunta tiene nombre y apellido: Lionel Messi. La posibilidad de volver a verlo con la camiseta argentina mantiene expectante a todo el fútbol argentino. Una eventual despedida del capitán sería, sin dudas, uno de los grandes acontecimientos deportivos que podría ofrecer el seleccionado en sus próximos partidos como local.

Mientras tanto, los rivales ya están definidos. Argentina se medirá con Bolivia, un viejo conocido de las Eliminatorias Sudamericanas, y luego tendrá dos cruces inéditos en la categoría mayor frente a Burkina Faso y Benín.

Cómo está el historial de Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

El historial ante Bolivia es ampliamente favorable para la Selección. Según los antecedentes aportados, ambos equipos se enfrentaron en 42 oportunidades, con 30 victorias argentinas, cinco empates y siete derrotas. Todas las caídas se produjeron en territorio boliviano.

Ante Burkina Faso, en cambio, no existen antecedentes entre las selecciones mayores. El único cruce mencionado corresponde a un partido por el tercer puesto del Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago 2001, donde Argentina cayó 2-0.

La historia frente a Benín tampoco registra un enfrentamiento entre los seleccionados mayores. El antecedente más reciente corresponde al fútbol femenino, mientras que días atrás Argentina se impuso 8-0 ante el combinado africano en el Mundial Sub-20.

Con qué jugadores podrá contar Lionel Scaloni para los amistosos

Los próximos amistosos también tendrán importancia para algunos futbolistas que arrastran sanciones disciplinarias. De acuerdo con la información suministrada, la FIFA aplicó restricciones a la Selección a raíz de los incidentes ocurridos durante el Mundial, por lo que estos encuentros podrían ser determinantes para comenzar a cumplir algunas de esas suspensiones si finalmente son considerados partidos Clase A.

Así, mientras Scaloni define su futuro y comienza a delinear la próxima convocatoria, Argentina ya conoce el camino inmediato que tendrá por delante. Córdoba será la primera estación y el Monumental tendrá después dos noches consecutivas.

Pero por encima de los nombres de Bolivia, Burkina Faso y Benín, hay una pregunta que vuelve a instalarse en cada rincón del país: ¿volverá a jugar Messi con la camiseta de la Selección? Por ahora, la respuesta sigue abierta.