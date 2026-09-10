La dirigencia de Cipolletti decidió lanzar un bono contribución de $15.000 en el partido del próximo domingo a las 15.30 en La Visera contra Alvarado por la penúltima fecha de la ronda Campeonato del Federal A que será transmisión oficial de AFA Play.

Todo lo recaudado por esta vía será destinado a costear el traslado aéreo del plantel a Salta, donde el plantel cerrará su participación en esta instancia y buscará la clasificación.

El Albinegro se juega dos verdaderas finales, la primera en casa ante los marplatenses y el equipo que dirige Fabián Henríquez necesita sí o sí de la victoria para seguir con chances de clasificación.

Todos los hinchas que asistan al estadio podrán desembolsar 15 mil pesos extras para tal fin. En el caso de los socios que ingresan con cuota al día a las populares, deberán contemplar esta situación, también los abonados a las plateas.

Desde lo deportivo, Cipo necesita sumar los últimos 6 puntos para asegurarse su pasaporte a la tercera ronda por el ascenso a la Primera Nacional. El gasto del traslado aéreo ya fue afrontado, pero lo que se pretende es minimizar los riesgos.

Para la TV oficial

La cita que se viene en La Visera también es decisiva para el visitante, líder del grupo B.

Por esa razón, la AFA decidió subir el partido entre Cipo y Alvarado a su programación oficial de streaming: LPF AFA Play. Será la primera vez que el canal de difusión oficial del fútbol en la Argentina llega a la Patagonia y será en La Visera.

La actual temporada del conjunto rionegrino ha sido transmitida de manera oficial por el Canal 10 de la provincia, que en esta oportunidad no formará parte.