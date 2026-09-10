Madrid se prepara para vivir un fin de semana histórico y Argentina tendrá una presencia especial en las tres categorías que encabezan el automovilismo mundial. Franco Colapinto en Fórmula 1, Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en Fórmula 3 llevarán la bandera nacional a una fecha que marcará un hecho inédito.

El Gran Premio de España será mucho más que una nueva competencia para los tres pilotos. La capital española será escenario del encuentro “Acelerando el futuro”, una iniciativa impulsada por la FIA que reunirá por primera vez a los representantes argentinos de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3.

La imagen de Colapinto, Varrone y Colnaghi juntos tendrá un significado especial para el automovilismo nacional. Tres generaciones, tres categorías y un mismo objetivo: volver a colocar a la Argentina en un lugar de protagonismo dentro de la pirámide internacional que conduce hacia la Máxima.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de revancha después de la competencia en Monza. El piloto pilarense volverá a subirse al monoplaza de Fórmula 1 con la intención de dejar atrás el sabor de la última fecha y sumar una actuación que le permita recuperar protagonismo en una temporada que lo tiene nuevamente como principal representante argentino.

Varrone, por su parte, llegará a Madrid con el envión de haber conseguido puntos en Italia. El argentino afrontará una nueva fecha de la Fórmula 2, categoría en la que busca consolidarse y seguir dando pasos hacia el gran objetivo de todo piloto: alcanzar la Fórmula 1.

Y en Fórmula 3 estará Mattia Colnaghi, otro de los nombres que empieza a ganar espacio dentro de la estructura internacional. Su presencia completa una representación argentina inédita en las tres primeras categorías del automovilismo mundial.

Un circuito nuevo para la Fórmula 1

La fecha tendrá además un condimento especial: Madrid recibirá por primera vez a la Fórmula 1. El flamante Madring se incorporará al calendario con un trazado de 5,47 kilómetros, 22 curvas y una carrera prevista a 57 vueltas.

La llegada de la Máxima a la capital española abre también una nueva etapa para el automovilismo argentino. Mientras Colapinto representa el presente, Varrone y Colnaghi aparecen como parte del recambio que busca mantener viva la presencia nacional en las categorías internacionales.

Y detrás de esa postal de los tres pilotos argentinos aparece también un sueño que excede la competencia. El encuentro impulsado por la FIA puede convertirse en una nueva vidriera para el automovilismo nacional y en otro impulso para intentar recuperar algún día una fecha de Fórmula 1 en la Argentina.

Este fin de semana, Madrid tendrá una bandera argentina que flameará en tres categorías. Colapinto, Varrone y Colnaghi serán parte de una foto que, por primera vez, reunirá al presente y al futuro del automovilismo nacional bajo un mismo escenario.